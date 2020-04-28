【新冠肺炎】政府服務下周一起陸續恢復 聶德權視察防疫措施
本港新冠肺炎疫情見改善，政府宣布下周一（5月4日）起公務員分階段復工，公務員事務局局長聶德權今日（28日）到訪運輸署和社會福利署，了解部門在恢復提供公共服務方面所作的準備。
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聶德權到運輸署何文田駕駛考試中心，運輸署會由下周一起恢復駕駛路試，亦計劃於5月26日恢復進行筆試，駕駛考試中心將實施預防感染措施，例如規定所有參與駕駛考試（包括筆試和路試）人士，必須戴上口罩，並在辦事處入口為考生量度體溫。至於稍後恢復的駕駛筆試方面，署方在考生座位安排上會保持適當距離，亦會加強清潔考試中心內的電腦。
社會福利署亦會逐步恢復綜合家庭服務中心的服務，聶德權在社署助理署長彭潔玲陪同下，到訪社會福利署的銅鑼灣綜合家庭服務中心，了解各綜合家庭服務中心逐步恢復的服務，以及所採取減少社交接觸及預防感染的措施，以保障同事和服務使用者，例如小組活動人數不超過四人，並在接見室裝設間隔，為有需要的人士提供輔導服務。
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聶德權稱，政府部門會繼續保持高度警覺和採取所有必要的預防措施，並會密切留意疫情的發展，以決定全面恢復正常公共服務的時間。他亦感謝公務員同事在疫情中一直緊守崗位，致力為市民提供服務。
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責任編輯：徐紹軒