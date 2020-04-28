【新冠肺炎】疫情緩和食店指堂食生意回升　料佛誕五一連假人流增3成

▲ 疫情緩和，不少市民都敢於外出用膳。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，今日（28日）更是連續第三日錄「零確診」，不少港人近日紛紛外出用膳或郊遊。有食店指，疫情紓緩下，堂食生意比例回升，料佛誕及五一連假人流比復活節時多約3成，帶動堂食氣氛及生意。

公和荳品廠董事蘇意霞表示，疫情開始時，市民減少外出，堂食及人流比例因而下降，食客整體單價也比疫情前相差約3成，食店在新春後亦加盟外賣平台轉攻外賣市場。

她形容，疫情高峰時，食店外賣生意佔7成，其餘3成屬堂食，近日疫情緩和，剛過去的周末外出用膳的人流回升，連長者食客在平日都敢於外出，令食店堂食與外賣比例變回7比3，食材也要逐日預算，

以前可能睇天氣，宜家睇疫情指數。

蘇意霞說，留意到疫情期間港人的消費模式有改變，

以前一家大小都會到店內豆漿、吃小食，現時多為成年人外出，或者一次過幫數個家庭購買食物；亦會有客人會問有沒有優惠或贈品等。

佛誕及五一連假將至，她相信疫情紓緩可帶動堂食氣氛，料屆時食店人流會比復活節時多3成，假期首兩天人流會較旺，食店會預備多點食材應市。

【新冠肺炎】今日再度錄得零確診 屬連續3天未有錄得新增個案

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記者：陳曉瑩