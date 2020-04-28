【新冠肺炎】疫情緩和食店指堂食生意回升　餐飲業料港人回復正常生活現曙光　

▲ 新冠肺炎疫情紓緩，有市民到尖沙啞海傍「打卡」留影。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，今日（28日）更是連續第三日錄「零確診」，不少港人近日紛紛外出用膳或郊遊。有食店指，疫情紓緩下，堂食生意比例回升，料佛誕及五一連假人流比復活節時多約3成，帶動堂食氣氛及生意；餐飲業形容近日食客神情變得歡容，感覺大家「多番啲生活」，如疫情持續好轉，相信可現港人回復正常生活的曙光。

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公和荳品廠董事蘇意霞表示，疫情開始時，市民減少外出，堂食及人流比例因而下降，食客整體單價也比疫情前相差約3成，食店在新春後亦加盟外賣平台轉攻外賣市場。

她形容，疫情高峰時，食店外賣生意佔7成，其餘3成屬堂食，近日疫情緩和，剛過去的周末外出用膳的人流回升，連長者食客在平日都敢於外出，令食店堂食與外賣比例變回7比3，食材也要逐日預算，

以前可能睇天氣，宜家睇疫情指數。

▲ 不少市民近日都敢於外出用膳。（經濟日報資料圖片）

蘇意霞說，留意到疫情期間港人的消費模式有改變，

以前一家大小都會到店內豆漿、吃小食，現時多為成年人外出，或者一次過幫數個家庭購買食物；亦會有客人會問有沒有優惠或贈品等。

佛誕及五一連假將至，她相信疫情紓緩可帶動堂食氣氛，料屆時食店人流會比復活節時多3成，假期首兩天人流會較旺，食店會預備多點食材應市。

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添好運負責人麥桂培亦言，近日市面人流有所回升，氣氛不像疫情高峰時那麼緊張，食肆堂食也增添了「人氣」，但多屬午市及下午時段，晚市情況變動不大，他希望疫情可持續紓緩，食肆的餐飲氣氛可慢慢恢復。

▲ 新冠肺炎疫情緩和，港人臉上重現笑容。（陳靜儀攝）

稻苗學會會長黃傑龍表示，本港今日已連續3日都「零確診」，不少市民都「夠膽」外出，令市面的餐飲氣氛有好轉，

可能大家都悶了太耐，病例中亦較少涉及食肆，大家都外出用膳都有番信心。

他形容，市民外出時依然會保持謹慎，並會配戴口罩，當除下口罩用膳時，大家神情都明顯歡容了，感覺大家「多番啲生活」，

（食客）有傾偈、有交流，會叫多杯飲品、果汁或啤酒，似乎想享受番少少生活。

黃傑龍說，業界向來形容餐飯業生意像恆生指數的寒暑表，現時則按每日確診數字的趨勢而走，若本港每日確診數字仍維持低位或連續14、28天「零」個案，市民外出用膳及氣氛或可改善，亦有望看到港人回復正常生活的曙光，但由於全球疫情依然，入境隔離限制繼續實施，對本港經濟仍會造成打擊，港人消費信心及氣氛要全面復甦，仍與疫情前有距離。

▲ 新冠肺炎疫情緩和，市面人流回升。（陳靜儀攝）

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記者：陳曉瑩