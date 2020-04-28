【有機蔬菜】7成蔬菜含除害劑殘餘　2個本地自稱有機菜樣本超標

▲ 浸會大學香港有機資源中心一項調查中，有7成蔬菜樣本驗出含不同除害劑殘餘。（陳永康攝）

疫症之下，不少人都會特別注意個人健康，盡量避免外出用膳。有機構早前在全港各區商店收集58個蔬菜樣本，就内地進口及本地生產的農產品的重金屬含量，以及除害劑殘留情況作出調查，結果顯示全部樣本均不含超標重金屬濃度，但有7成樣本中驗出含不同除害劑殘餘，包括2個本地自稱有機菜心樣本超標。

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浸會大學香港有機資源中心於去年下旬從港、九、新界18區的濕街市、街鋪、有機商店收集了58個蔬菜樣本進行測試，包括4種葉菜類：菜心，白菜，莧菜及菠菜，而按生產類別則分為6個類別，包括本地常規、内地常規、本地自稱有機、內地自稱有機、本地認證有機和内地有機認證，分別根據本地及歐盟標準，分析蔬菜中6種重金屬（銻、砷、鎘、鉻、鉛及汞）及共352種除害劑的殘餘含量。結果顯示，全部58個蔬菜樣本均不含超標重金屬濃度，但有41個樣本被驗出含不同的除害劑殘餘，佔所有樣本的70.7％。

當中有2個本地自稱樣本含量超出香港標準，分別是黃大仙區竹園街市及元朗區天盛街市，竹園街市樣本含啶蟲䏭1.42毫克每公斤，比本港限制標準為1.2毫克每公斤超出0.18倍；而天盛街市樣本則含氯氟氰菊脂0.34毫克每公斤，超出港府允許的最高殘餘限量0.20毫克每公斤的0.7倍。

蔬菜類別 抽查地點 被驗出的除害劑 本港標準 超標倍數 本地自稱有機菜心 黃大仙區竹園街市 啶蟲䏭 1.42毫克每公斤 1.2毫克每公斤 0.18倍 本地自稱有機菜心 元朗區天盛街市 氯氟氰菊脂 0.34毫克每公斤 0.20毫克每公斤 0.7倍

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是次被驗出超出香港標準的除害劑啶蟲脒（Acetamiprid）是屬低毒性，對人體的皮膚有明顯刺激，啶蟲脒所導致的急性中毒多因誤服引起，毒素可經皮膚、黏膜、呼吸道、消化道侵人人體然後迅速分佈到全身各器官，造成不同程度的損害；而氯氟氰菊酯（Cyhalothrin）亦是一種本港受嚴格管制的除害劑，它可通過灰塵或空氣被吸入人體，甚至引起嚴重的眼部刺痛；進食氯氟氰菊酯可引致抽搐、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難等。根據世衞標準，每公斤人體重量每天可允許攝入0.07毫克啶蟲脒，以及0.02毫克氯氟氰菊酯。

針對2個超標樣本，香港有機資源中心總監黃煥忠提到菜心最容易惹蟲，因此相對其他蔬菜，菜心需要較多的農藥，故提醒市民「菜心不要日日食」。

另外，調查中亦巡查502間菜檔，最多聲稱有機卻沒有相關證書的菜檔地區是西貢區、灣仔區、荃灣區、葵青區及南區，包括將軍澳新都城尚鮮市場以琳及荃灣街市無名菜檔。中心促請政府盡快立法監管有機市場的銷售及認證證書及標籤的使用，並設發牌制度以保障認證機構。

▲ 黃煥忠指將軍澳新都城尚鮮市場以琳的有機認証証書為盜用個案。（陳永康攝）

▲ 圖中證書描述內容與所售商品不一。（陳永康攝）

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記者：郭詩詩、郭家穎