【新冠肺炎】中大宣布下周一起逐步恢復正常運作　文憑試核心科目期間將繼續採彈性上班

▲ 中大宣布5月4日起陸續恢復部門正常工作。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府宣布下周一起（5月4日）逐步恢復公共服務。中大宣布，所有部門運作將於下周一起逐步恢復正常，學系及部門主管將審視工作環境，並盡可能根據政府提出的謹慎處理社交接觸的原則調整或採取適當措施。部門主管將另行通知員工相關工作安排。

【新冠肺炎】林鄭月娥：5月4日公務員分階段復工 戶外公共設施重開

中大指，中學文憑試4個核心科目考試將進行至5月5日，預計將有大量考生在早上7時至8時的繁忙時段乘搭公共交通工具前往試場，在此期間各部門將繼續採取彈性上班安排，以協助分散上述繁忙時間交通人流。

而校內穿梭巴士服務將按照實際需求加強服務，詳情已上載交通處網頁 http://www.cuhk.edu.hk/transport_office/。稍後亦會在網上公布校園各餐廳及飯堂的營業時間。

【新冠肺炎】內地入境強制家居檢疫令延長至6月7日 跨境學童和商務客可獲豁免

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：徐紹軒