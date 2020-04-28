【情深緣淺】商台DJ阿檸未能忘離世摯愛　化悲傷為文字紀錄相愛的故事

▲ 阿檸仍然思念身亡的舊愛。

商台DJ薛晉寧（阿檸）的舊愛梁銘汶（Fiona）不幸在今年情人節遇上車禍死亡。雖然阿檸與Fiona已分手多年，但他仍然愛著對方，所以前度意外身亡的翌日，阿檸在個人社交平台發長文悼念，並以「老婆」稱呼對方。

今日（4月28日），阿檸在個人社交平台發文抒發對舊愛感受，並表示計劃寫書紀念舊愛。他寫道：

喂，Obe 十五年啦，咁就。

我發現咗個都幾大嘅漏洞，

我地兩個一直都冇發現過，

原來4月28日，即係今日，係2月14乘2，

兩個人嘅情人節，加埋就係我哋嘅紀念日，

一諗到咁，就總係覺得我哋係天生一對， 我掛住你，如常地掛住你，

如常地每秒都會諗起你，

未至於做唔到嘢，雖然難啲，

不過我應承得你，唔會反口。

我每日都盡量productive，

喺世界都停止運作嘅狀態下，

都仲俾我搵到嘅嘢嚟做，

都仲有唔同嘅前輩朋友𥄫住我，俾啲嘢我做，

答應得人，就要盡力做好，

所以，唔洗擔心。

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▲ 阿檸撰文念舊愛。（取自阿檸facebook）

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阿檸繼續稱

上年開始執嘢，

有好多嘢都掉咗，

又有好多嘢都唔捨得掉，

我將所有唔捨得掉嘅物件，

每一樣都寫一篇文章，

記錄低每一件物件嘅故事，

寫下寫下，原來都寫咗五十幾篇，

不過同你嘅故事都佔咗差唔多一半。

其實我寫第一篇嘅時候，

已經係關於同你一齊嘅故事，

我咪曾經俾過嚟你睇其他嘅？

已經係第十幾篇嚟㗎喇。

因為我想整合一本書出嚟，

等你拎到實體書先睇到，

有驚喜，好似會開心啲、窩心啲，

可能我遲啲先拎俾你睇啦，

放心，我啲嘢通常賣唔晒🙂一定有得攞俾你，

不過攞俾你嘅，永遠都會係第一份，

你要求，我記實。 我愛你，好愛。

愛到要俾心機愛埋自己⋯⋯好奇怪，

明明已經冇咩想做，都冇咩再想分享，

一諗起你可能想睇，又攞番起枝筆，

明明最憎寫字。

▲ 阿檸仍然深愛已離世的舊愛。（取自阿檸facebook）

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到最後他表示

地球好大，我想去冒險，去遠少少嘅宇宙，

喺之前，就要有多少少生存嘅技能，

請睇實我，我每一份作品，

都有一個故仔可以講你聽，

聽到你覺得煩、覺得攰、覺得眼瞓。

可以嘅話，我想夠力，改變沈悶嘅潮流，

唔可以嘅話，我拉堆人落嚟我創造嘅星球，

上面有我，有我最錫嘅你，

有好多愛，當然仲有日常嘅廢話同甜言密語 🙂

聽日薛晉寧會再開始運作，

前進嘅速度要嚇你一跳，

你睇住嚟。

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