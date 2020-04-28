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【DSE2020】教師評英文閱讀及寫作卷難度與去年相若　考生批疫情下開考不公

社會 15:47 2020/04/28

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

中學文憑試（DSE）英文科筆試今（28日）開考，首日考閱讀卷及寫作卷。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）英文科筆試今（28日）開考，首日考閱讀卷及寫作卷，有考生感到兩份卷偏易，但有考生不滿文憑試在疫情下繼續舉行，形容考生猶如「白老鼠」，戴口罩應試亦會影響呼吸及新陳代謝，影響發揮。

考生勞同學於試後表示有信心取得5**成績，不過，他指疫情有影響溫習計劃，不知可否繼續應考，後來得知試場會採取防疫措施，令他比較放鬆應考，但仍會影響發揮，「要戴住口罩呼吸起嚟都唔容易，始終考試係用腦比較多嘅活動，新陳代謝或呼吸嘅質量都好影響思考模式運作。」

【DSE2020】英文閱讀卷談大館保育　寫作卷考熱門食店食評

早前教育局指，若考試取消，自修生將無法取得成績評級，今年自修重考的勞同學坦言不希望在疫情未平息的情況下應考，限聚令仍然生效，學校未復課，要文憑試考生好像「白老鼠」，感到不公平。

自修生勞同學認為戴著口罩考試，會影響發揮。（陳靜儀攝）

另一考生王同學認為兩試卷難度偏易，預計英文科可取得最少第4級成績，他指疫情對他溫習影響不大，但口試取消後感到不公平，「我英文口試技巧都不錯，少咗份卷拉分」。

【DSE2020】通識科首現新聞自由「兩難」題　通識科教師：無需表達立場

本身是英文科主任的鄧美儀認為，兩份試卷難度與去年相若，其中閱讀卷較深的B2有8條長問題，比去年11條少，較淺的B1只有4條長問題。不過，她指疫情下考生若減少操卷，時間管理或較差，希望今年合格率不會下跌。

王同學認為兩試卷難度偏易，預計英文科可取得最少第4級成績。（陳靜儀攝）

【DSE2020】42名考生因病缺席通識考試　10人發燒等感染徵狀被拒入試場

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記者：馮琪雅

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