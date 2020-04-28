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【十八年後的終極告白】陳山聰全力支持謝東閔　黃智雯：感情事留空間他去處理

娛樂 15:58 2020/04/28

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

譚俊彥、陳山聰、黃智雯出席《十八年後的終極告白》記者會。（視覺中國）

陳山聰、黃智雯、譚俊彥、何遠東、楊卓娜、孟希璘等今日出席《十八年後的終極告白》記者會，譚俊彥劇透之後會跟趙希洛有親熱戲，在太太面前感到尷尬，至於楊秀惠因疫情留在大馬未能宣傳，眾人都為楊秀惠宣做媽媽送上祝福。

陳山聰、黃智雯、譚俊彥出席《十八年後的終極告白》宣傳活動，台上黃智雯被一眾演員笑指笨笨的，才會被劇中譚俊彥等人欺騙。

Mandy則笑道：「劇中我演的Madam當然不笨，之後還會發生一些事情令我們感情有發展，觀眾就會明白為何我們在一起。」

陳山聰、黃智雯、譚俊彥、何遠東、楊卓娜等新劇造勢。(視覺中國)

日前播出譚俊彥跟趙希洛的親熱戲，Shaun自爆當時跟太太一起看，自己非常尷尬，後來去炒了一道公仔麵給太太轉移視線。

楊秀惠日前生女，山聰祝福BB健康伶俐，和媽媽一樣漂亮。他又笑言自己兒子日後多了一個選擇。

原來山聰兒子未出生前，他已跟楊怡對親家，因二人同年當上父母，很有緣份，便決定對親家，不過是開玩笑性質。」山聰表示跟太太商量送衣服和小裙子給楊佁的囡囡。

談到朱智賢背着男友謝東閔，與人夫黎振燁蜜會，與謝東閔份屬好友的陳山聰說：「感情嘢，作為旁觀者不宜多說，亦沒資格評論，希望當事人好好處理。」
山聰又指：「這時候應給些空間，不想騷擾他，他識得處理，我們作為兄弟姊妹會全力支持。」

黃智雯亦認同作為朋友應該給他空間去處理，不應多談。

更多《十八年後的終極告白》，請看此
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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