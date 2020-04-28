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【新冠肺炎】「共同目的聚集」受爭議　陳肇始重申立法原意為減社區傳播風險

社會 16:00 2020/04/28

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

陳肇始（左）重申執法人員執法時須看立法原意及法律條文。（梁偉榮攝）

被問到早前警方以「共同目的聚集」為由，驅散太古城中心內的人群有否曲解「限聚令」的立法原意，食物及衞生局局長陳肇始指，律政司司長及行政長官已作出相應解釋，她補充指，限聚令的立法原意，是從公共衞生角度，減低社區傳播的風險。

檢控時，（執法人員）第一當然是看立法原意，第二是看法律的條文係點寫。

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而再被問及「共同目的聚集」的細節時，衞生局副秘書長（衞生）陳偉基重申，公眾群組聚集不能多於4人參與，（即《預防及控制疾病條例》第599Ｇ章）是視乎該聚集是否事先有組織，參與者彼此間有否互動，及聚集是否只是於一息間出現，如等候巴士或排隊則不屬違例；陳偉基又強調條例授權7個政府部門執法，而每個部門均有相關指引。

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責任編輯：鄧凱文

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