【新冠肺炎】東怡機票及實惠旅遊結業被撤銷牌照　逾360旅客受影響涉款近500萬元

▲ 旅行代理商註冊處昨日（27日）撤銷東怡旅遊旅行社牌照，（東怡機票網站截圖）

香港旅遊業議會在網站表示，獲悉旅行代理商註冊處昨日（27日）撤銷東怡旅遊及實惠旅遊2間旅行社牌照，隨即已終止其相關會籍，約有363名旅客受影響，涉款近500萬元。

被撤牌的2家旅行社分別是以「東怡機票」（Eastrip Travel）及「實惠旅遊」（Net Travel）作營業名稱的東怡旅遊有限公司（Eastrip Travel Company Limited ）及環球酒店網絡有限公司，而根據旅行代理商註冊處提供的資料，目前大約有363名旅客因向以上2家旅行社要求退款不果而受影響，涉及約230萬元的旅遊套票款項，以及約254萬元的機票款項。

▲ 旅行代理商註冊處昨日（27日）撤銷實惠旅遊旅行社牌照。（實惠旅遊網站截圖）

旅議會指，兩家旅行社稱聲所有旅遊套票的收據都已蓋上印花，因此都受到旅遊業賠償基金的保障，建議受影響的旅客，按以下情況處理：

購買旅遊套票的旅客：請向旅遊業賠償基金秘書處查詢申請特惠賠償的程序，電話：3151-7945。

購買機票的旅客：(一)如以現金付款，請向有關航空公司查詢機票是否有效，並在有需要的情況下展開民事法律程序索償；以及(二)如以信用卡付款，同樣請向有關航空公司查詢機票是否有效，並向發卡銀行查詢相關保障條款。

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記者：陳曉瑩