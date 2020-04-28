【復課安排】復課前理順出入境機制　跨境學童可豁免入境強制家居檢疫令

▲ 政府在復課前理順出入境檢疫安排。 (政府新聞處圖片)

本港新冠肺炎疫情持續放緩，在連續3天零確診下，食物及衞生局局長陳肇始公布，針對內地入境人士強制檢疫14日的安排，行政長官會同行政會議通過一系列修例，賦權政務司長豁免部分人士毋須檢疫，包括跨境學童和服務提供者。

陳肇始今日(28日)下午在記者會表示，修訂規例下，會豁免兩類人士進行強制檢疫，包括任何跟據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，或為提供教育、或安全進行行程的人士，例如跨境學生及相關服務提供者等，另一類是擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始公布，修訂內地入境人士強制檢疫14日安排，包括賦權政務司長豁免部分人士毋須檢疫，包括跨境學童和服務提供者。

教育局正與中小學校長商討復課安排，教育界消息指出，當局在復課前理順出入境機制是好事。據了解，教育局局長楊潤雄上周起已分批聽取中小學校長意見，就疫情受控下的復課安排。據悉教育局仍未完成諮詢，今天下午會繼續聽取中學校長意見。

網上有傳關於復課日期的信息，指局方初步認為在5月25日中學文憑試考畢，同日即可讓中四及中五學生復課；相隔一周，即6月1日則讓小五及小六復課。所有復課均以半日形式，以免在校內安排午膳，減少感染風險。如果到6月疫情仍然受控，則初中(中一至中三)級可安排在6月8日復課；小三及小四則在疫情受控下，安排在6月15日復課。小一及小二仍視乎情況，有機會今年不復課。至於幼稚園則在今個學年很大機會不會復課。

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責任編輯 李志強