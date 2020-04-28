【口罩供應】UNICEF免費派1萬盒兒童口罩 4月28日至5月5日接受抽籤登記【附連結】
健康 16:03 2020/04/28
新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)今日（28日）宣布，將會提供1萬盒兒童口罩，開放予公眾免費抽籤索取，當中包括「中童款」及「幼童款」供選擇。
UNICEF HK今日上午在官方facebook公布上述消息，並指早前透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買了100萬個兒童口罩，其中一半會送至基層手上，而餘下一半約50萬個兒童口罩，將會預留予全港家庭免費抽籤領取，有關抽籤詳情如下:
抽籤非先到先得
- 兒童口罩以抽籤形式進行，非先到先得，登記先後次序不會影響中籤機率。
- 網上系統會在4月28日至5月5日開放予各位登記，登記網址：https://mask.unicef.org.hk
- 由於資源有限，人手有限，伺服器負荷有限，希望各家長無須急於在開始申請的時間湧入網頁。如果抽籤時遇到任何障礙，請稍後再試
提前準備好需要填妥的資料
- 需填寫資料包括家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校及身份證頭4位號碼
- 需選擇內容包括「中童款」及「幼童款」中二擇其一；然後揀選OK便利店領取點(分布全港共38間OK便利店)
- 提交申請後，系統會顯示您的登記編號，代表您已經成功登記
留意剩餘登記時間
- 為縮短輪候進入網頁的隊伍，每位參加者將會有5分鐘時間登記
- 系統會顯示剩餘時間，需要大家填寫的資料不多，只要提前準備好，就不需要擔心
留意電郵通知
- 登記期結束後，會盡快以電郵通知中籤者，到時可以透過兌換碼領取口罩
- 必須填一個正確的電郵地址
兒童口罩規格：
- 一盒50片，非獨立包裝
- 有「中童款」（14.5cm x 9.5cm）及「幼童款」（12.5cm x 7cm）供選擇
TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx
責任編輯：羅嘉欣