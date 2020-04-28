【口罩供應】UNICEF免費派1萬盒兒童口罩　4月28日至5月5日接受抽籤登記【附連結】

▲ UNICEF HK宣布，將會提供1萬盒兒童口罩，開放予公眾免費抽籤索取。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)今日（28日）宣布，將會提供1萬盒兒童口罩，開放予公眾免費抽籤索取，當中包括「中童款」及「幼童款」供選擇。

UNICEF HK今日上午在官方facebook公布上述消息，並指早前透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買了100萬個兒童口罩，其中一半會送至基層手上，而餘下一半約50萬個兒童口罩，將會預留予全港家庭免費抽籤領取，有關抽籤詳情如下:

抽籤非先到先得

提前準備好需要填妥的資料

需填寫資料包括家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校及身份證頭4位號碼

需選擇內容包括「中童款」及「幼童款」中二擇其一；然後揀選OK便利店領取點(分布全港共38間OK便利店)

提交申請後，系統會顯示您的登記編號，代表您已經成功登記

留意剩餘登記時間

為縮短輪候進入網頁的隊伍，每位參加者將會有5分鐘時間登記

系統會顯示剩餘時間，需要大家填寫的資料不多，只要提前準備好，就不需要擔心

留意電郵通知

登記期結束後，會盡快以電郵通知中籤者，到時可以透過兌換碼領取口罩

必須填一個正確的電郵地址

兒童口罩規格：

一盒50片，非獨立包裝

有「中童款」（14.5cm x 9.5cm）及「幼童款」（12.5cm x 7cm）供選擇

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責任編輯：羅嘉欣