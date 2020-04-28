【減肥恩物】「脂肪殺手」苦瓜含清脂素　助減肥降血糖4大神奇功效

▲ 「脂肪殺手」苦瓜含清脂素，有減肥、降血糖等4大神奇功效。

夏季將至，苦瓜當造。香港常見的苦瓜，有長身淺綠色的英引苦瓜，以及大頂苦瓜，即「雷公鑿」。廣東人雅稱苦瓜為涼瓜，因避忌那個苦字，但現在都普遍稱之為苦瓜，只有少數老輩人仍稱為涼瓜。苦瓜是一種很奇怪的蔬菜，幾乎所有小孩子都不肯吃苦瓜，但到了中年，就會慢慢愛上苦瓜。

苦瓜性寒，味甘苦，是一種極強的清脂食品，它含的苦瓜素是一種非常活性的清脂素，是脂肪殺手，具減肥瘦身功效的食物之一，生吃或榨汁，效果更佳。苦瓜能清熱明目、降血壓、降血糖，最適合糖尿病患者食用。

有些人喜歡苦瓜的苦味，有些人不喜歡，想要去掉苦瓜的苦味，可以在切好後，加一茶匙鹽醃幾分鐘，用冷水把鹽份沖洗掉，瀝乾後再炒或炆，這樣苦味會減少，更加爽口，適合清炒和涼拌的苦瓜菜式。

另一個方法，是把切好的苦瓜用滾水汆燙一分鐘，撈出來要立即放在冰水中浸涼，這樣可以保持苦瓜翠綠的顏色，但如果汆水時間過長，或者不浸冰水，苦瓜會變軟，顏色也會變沉。

很多人喜歡吃炒苦瓜，但往往把苦瓜炒得過熟太腍，也不好看。苦瓜的外層和苦瓜囊是完全不同性質的，外層爽、瓜囊軟，煮的時候很難兩者都兼顧。

我炒苦瓜會用削刀法（適宜用長身的苦瓜），以左手凌空拿着苦瓜，右手拿刀一片一片向外批削，每一塊約湯匙大小，削完瓜肉後的瓜囊不要，只用外層，這樣炒出來的瓜顏色翠綠好看，香脆可口。

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