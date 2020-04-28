英基推「三重支援計劃」　學生6月份可獲45%學費減免

▲ 英基學校宣布為家長推出「三重支援計劃」，包括學費減免及延期繳交學費。（資料圖片）

轄下有22間分校的英基學校協會早前宣布，2021/2022學年不會上調學費，今（28日）再宣布為家長推出「三重支援計劃」，包括學費減免及延期繳交學費；英基學校協會行政總裁葛琳指，計劃旨在協助有需要家庭解決燃眉之急。

英基宣布下學年凍結學費 支持學生及家人渡過危機

「三重支援計劃」包括：

所有付學費的家庭均合資格獲得每學生6月份45%學費減免（計劃不適用於已獲學費全免或由外部機構，例如香港政府支付學費的家庭）



現有的經濟援助計劃延伸至包括1年級及7年級學生、英基幼稚園學生以及於本學年才入學的學生家庭（計劃將根據其情況，予以最高100%的學費減免，惟只適用受新冠肺炎影響至經濟困難的家庭）



因現況而遭受經濟困難的家庭，可選擇延期繳交2020年4、5和6月份最多一半的學費，並從2021年1月起計的24個月分期繳付延期學費

詳情可瀏覽：www.esf.edu.hk/tripleassistance

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責任編輯：鄧凱文