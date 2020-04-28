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葉國謙：行會改組視乎特首決定　若意見不助施政可換人或加人

政治 16:47 2020/04/28

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葉國謙強調中聯辦代表中央政府發聲，但絕不是凌駕於特區政府。（莫稼浩攝）

上周港府問責班子大地震，5政策局局長換人，當中4人離開官場。外界關注行政會議會否有人事調動？行政會議成員、港區人大代表葉國謙今日表示，行會是特首林鄭月娥的資深顧問，若特首認為行會意見不可幫助其施政，可選擇換人或增添成員。這完全是視乎特首，與問責官員不同，增減行會成員不需經中央批准，特首可處理得更有彈性。

至於立法會內務委員會召開第16次會議，仍未能選出主席。葉國謙指，議會運作需要議員互相尊重，場上唇槍舌劍，場下可有傾有講。不過，他認為建制派與民主派已失去尊重信任。內會的停擺，葉國謙稱議會中建制派作為多數，如今議會癱瘓，質疑這怎會是建制派的責任。

港澳辦及中聯辦就立法會內會癱瘓抨擊民主派一事，葉國謙不認為《基本法》第22條適用於兩辦，他指中聯辦本身是回歸前的新華社，代表中央政府，並不是基本法22條中的「各省、各部門」，兩辦明顯是中央架構及中央發言人。

葉國謙又指，兩辦代表中央政府，但強調中聯辦絕對不是凌駕於特區政府，兩辦發聲是代表中央發聲。他稱，中央希望長期實施一國兩制，但有人只強調兩制，漠視一國，質疑有些人說香港自由出現問題，但若和世界各地比較，他認為應撫心自問這是不是事實。

記者：莫稼浩

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