比頭抽更上乘？ 係咩豉油咁巴閉！

大家近日經常留在家中防疫，可能都多了機會自己煮食。你的廚房中又放著什麼醬料？豉油是很多廚房的席上客，大家經常會用豉油來醃肉、調味、蘸點…作各式烹調用途，一支美味豉油足以烹調出多款佳餚美饌。當中「頭抽」普遍被視為豉油領域中的極品，但事實上，真正的豉油王者，是另有其「油」！

頭抽屬首輪豉油 份外矜貴

想知誰是「豉油王者」，首先要了解頭抽的上乘之處。頭抽是生抽的一種，是指以鹽水混合其他原材料一起發酵後，首輪抽取出來的豉油，味道會特別濃郁，豉味更重。而由於每一缸發酵的豉油只有一次提煉頭抽的機會，所以頭抽是份外矜貴！

「雙璜」即雙重發酵 散發雙倍鮮味

只不過，原來頭抽以外，還有一款名為「雙璜」的豉油！源於中國華南地區的「雙璜」豉油釀製古法，是以發酵好的上乘豉油代替鹽水，重新加入黃豆及其他原料再天然生曬發酵多一次，使到出來的豉油逹至雙重發酵的效果，發揮雙倍醇香濃郁的優勢，令豉油的鮮味再升華。而且，「雙璜生抽」採用上品酵菌、精選黃豆及麵粉，選材更珍貴！

「雙璜頭抽」 真正豉油王者

李錦記的雙璜頭抽系列，更加將「雙璜」與「頭抽」合而為一，帶出雙倍鮮味，而且絕無使用添加劑，「雙倍鮮味+絕無添加」兩大賣點滿足消費者對鮮味與健康的要求。

1、雙倍鮮味: 李錦記雙璜頭抽系列先以豉油代替鹽水作雙重釀製，釀製後再將從缸中抽取出來的首輪豉油製成「雙璜頭抽」，使豉香及酯香都比一般生抽或頭抽更醇香濃郁，質感更為厚身，鮮味更強烈。

2、絕無添加: 李錦記雙璜頭抽系列的主要成份，只有優質的水、鹽、大豆、白糖及小麥粉，全程天然生曬，絕無使用防腐劑、增味劑或人造色素等添加劑，務求在提升食物鮮味之餘，也確保大家食得健康，倍感安心。

系列中更有雙璜醇釀頭抽及雙璜蒸魚頭抽兩種不同選擇，適合配搭不同食材與烹調方法，製作出鮮味倍增的餸菜，在家中都可以餐餐品嚐到美味佳餚。大家不妨嘗試以下2款簡單食譜，感受一下「雙璜頭抽」的美味威力：

▲ 李錦記雙璜醇釀頭抽

▲ 李錦記雙璜蒸魚頭抽

食譜一

食譜二

除了以上2款簡單家常菜式，大家亦可登入李錦記廚房的網站（https://hk.lkk.com/zh-hk/recipes）尋找更多美味菜式，網頁載有超過450個食譜，更可按烹調時間、材料、菜式、醬料等分類作搜尋。最近更新增「每日一餸推介」(https://hk.lkk.com/zh-hk/daily-menu-recommendation) ， 一次幫你諗定一星期7個菜式。食譜除左中文版，更有英文同印尼文版本提供，方便家中姐姐參閱，就算日後要返工而不便親自下廚，都可以叫姐姐跟食譜來煮！

（資料由客戶提供）