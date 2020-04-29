【機場特警】鄧佩儀自認曾是大花筒　乖女為父母安居寧減個人享樂

▲ 鄧佩儀感謝父母全力支持自己追夢。

鄧佩儀稱本身性格與《機場特警》所演的「阿銀」何詩嬅一樣，都是有原則、不喜歡靠別人，以及希望憑自己努力闖出一片天。2013年，當時21歲的鄧佩儀為演藝夢而離開父母的護蔭，從加拿大飛到香港獨自生活。

結果鄧佩儀在國際中華小姐競選中，以溫哥華代表勇奪冠軍的寶座，期後簽約TVB，在首套劇集《點金勝手》便飾演黃宗澤的妹妹，可惜《點金勝手》為鄧佩儀帶來人生首個低谷。

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▲ 鄧佩儀是第二個以「回馬槍」姿態參加國際中華小姐競選，並奪得冠軍。（東星圖片）

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鄧佩儀處女演出劣評如

入學前沒學過演戲的鄧佩儀也坦言，自己在《點金勝手》表演甚差，劇集播出後，她收看時才知自己演出非常生硬：「對自己很失望，為甚麼會演得這麼差？」

原來鄧佩儀會到論壇看網民對自己的討論，她回憶在《點金勝手》後，差不多有八、九成人都在抨擊她的演技：「我真的把所有留言看完，不過一些惡意批評我會過濾的。我承認我有大家所說的問題，所以我相信當時真的演得差。」

鄧佩儀甚至會規定家人和朋友如實作答：「我永遠都想聽真話，，他們會如實告訴我『是』，認為我很生硬，演得很奇怪等等，我很喜歡聽真話，因為你要接受自己的不足才會有改善。」

▲ 鄧佩儀認為自己在《點金勝手》表演很差。（《點金勝手》劇照）

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鄧佩儀演《幕後玩家》「洗底」

在《點金勝手》後，鄧佩儀足足3年沒有接到有發揮角色：「3年間只客串一、兩場戲，試過有個角色在背後當文員，那個體驗很不錯，因為主角不斷在我身邊演戲，我觀察她們，利用這些時間提升自己，連她們的重播我也一起看，快速吸收如何演戲。」

此外參與飲食節目，令鄧佩儀學會面對鏡頭的角度、和拍檔的默契等，令她在片場不再懵懂。

經過不斷自我學習，加上身邊前輩提點，鄧佩儀終憑《幕後玩家》「洗底」：「《幕後玩家》後令我見回演戲的光明，使大家覺得鄧佩儀好像都可以，讓我有不同的工作機會。」

▲ 鄧佩儀在《機場特警》得到好評。（《機場特警》劇照）

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父母一句支持輟學追夢

當年決定簽約TVB時，鄧佩儀仍在加拿大讀大學二年級，面對機會和學業的抉擇十分猶豫，反而是鄧爸爸鼓勵她放手一試：「爸爸媽媽知我喜歡表演，不斷支持我，我甚至反問他們：『休學好嗎？』，爸爸說：『有多少人有機會可以入娛樂圈，去見識普通人接觸不到的世界？』」

在追夢的路上，鄧佩儀的父母對女兒十分支持，鄧媽媽甚至為即時看寶貝女的演出而捱通宵：「加拿大其實有收費電視可同步直播香港劇集，但加拿大和香港有時差，例如《機場特警》在香港是晚上8點半播，加拿大卻是凌晨時份。」

▲ 鄧佩儀在《金宵大廈》飾演公仔Mary。（取自鄧佩儀IG）

即使鄧佩儀勸導媽媽不要捱夜，媽媽仍堅持要看首播：「我所有演出媽媽都一定看首播，她是我頭號粉絲，無論多夜，她也會whatsapp講感受，所以家人真的給我很強大的支持。」

除精神上的鼓勵，家人亦讓鄧佩儀追夢沒後顧之憂：「當時我在香港重新開始，在新居要添置傢俬等。」此外，鄧佩儀初入行時人工低，家人在金錢上作輔助，每月給她1萬元作生活費，並一直維持了5、6年。

昐買樓贈父母

其實當年鄧佩儀回流香港工作，可是加拿大的朋友仍在求學階段，在她們眼中，羨慕鄧佩儀的演藝生活色彩繽紛。

可惜隨時間過去，她的一些同齡朋友有的已成為人父人母，身邊的人的生活開始提醒鄧佩儀已是個大人：「不能為了夢想而犧牲一切，例如照顧家人，自己也要有儲蓄之類。」

所以鄧佩儀的人生，以25歲為分水嶺：「可能在25歲之前，我還覺得自己是女兒，有人照顧，甚麼都不用擔心。直到25歲後才發現不行，我不再是家裏的小寶貝，作為大人要靠自己，也要照顧家人，很多責任要開始上心，要他們一直照顧自己是一件很不孝的事情。」

▲ 鄧佩儀認為自己在25歲後醒覺。（黃建輝 攝）

所以鄧佩儀最大目標是能夠在加拿大買樓贈家人：「始終家人喜歡加拿大的生活，我不想他們為我離開當地。」

另外，加拿大的房子有一個優點，令鄧佩儀意屬在當地置業：「和香港最大的分別是空間感，用同一個價錢可以買到很大的房子，而且在那邊會附車房和後花園是很基本，所以和香港很不同。」

「有錢身痕型」儲蓄技巧

想置業的鄧佩儀坦言，在25歲前是標準的「月光族」，認為人生應該享受每一日，去旅行、買奢侈品：「25歲之後，尤其是現在，我會覺得花多了的錢，其實很有所謂。」

現在鄧佩儀已知道為了為未來要儲錢，可是習慣了「有錢便身痕」，於是鄧佩儀開了兩個戶口：「以前喜歡旅遊放鬆自己，見到戶口有錢便想用。但現在不會了，每月都逼自己存錢到指定戶口，而這個戶口只能放不能提款。」

她已成功用兩個戶口儲錢，並持續了1年半：「要記住，無論如何指定戶口都不能提款。即使另一個戶口存款逾來愈低，都不可以用另一個求救。始終一個戶口時很難節制自己，會有『由佢啦』的心態，所以有兩個會好點。」

鄧佩儀，已長大。

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記者：鄭嘉瑤