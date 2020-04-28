【復課安排】停課4個月未暖身即考呈分試　小學校長憂基層學生難追進度不公平

▲ 有校長憂基層學生難追上進度，要考呈分試未必公平。

本港連續3日沒有新增新冠肺炎個案，疫情有緩和跡象。教育局近日開始跟中小學校長商討復課安排，網上消息指中四五學生有機會在5月底復課，小五六學生則在6月1日起復課。不過，有小學校長認為，小五是否考呈分試是一個兩難局面，雖然對學生來說是多一個計分的機會，但停課4個月後，未暖身就要趕考試，對基層學生未必公平。

浸信會天虹小學校長馮耀章表示，暫未收到教育局確實的復課消息，但有聽過參與3月底與教育局開會的校長提及，待疫情緩和，學校有機會在DSE文憑試後陸續復課。

基層學生難跟進度

教育局早前亦宣布，小五呈分試延至7月底呈報。不過，馮校長認為，這次疫情停課相信是學生放過最長的假期，他擔心復課後學生會心散，需要2至3星期去適應，如果小五生需要考呈分試，未必公平。

雖然現時學校有採用Zoom教學、提供網上影片及練習，但未必每個學生都能跟上進度，校內有不少基層家庭，家長日間要上班，無法讓子女網上學習，下班後也難以跟進所有功課。

停課4個月再復課，未暖身就要考試，呈分試都算是學生生涯首個高風險的考試，這樣考是否公平、是否好事？其實人生要考的試多的是，所以都要思考是否必須要考。

家長擔心跨境生問題

另外，馮校長亦聽過家長擔心跨境生問題。食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）表示，內地及澳門抵港人士仍需強制檢疫14日，有效期延長一個月，即從5月7日延長到6月7日。不過，跨境學童就獲豁免。復課後，若跨境生亦上學，家長未必安心讓子女上學，可能會自行請假，變相也未必能趕課程進度。

馮校長指出，最終小五呈分試是否要考，都有待教育局的安排。他認為，如果要考呈分試，必須在6月1日復課，讓學生能有至少1個月實體課程，首兩星期會重溫在網上學習的課程，之後再看學生情況而教新課程，考試範圍亦會集中考實體課堂教過的課程。

至於呈報分數至教育局，馮校長認為7月底不一定是死線，因教育局多會待小六考第二次呈分試後再處理數據，因此呈報時間延遲至8月應沒問題。

相信在教育局的立場，如能多考一次試，有多一次數據，而且新學年有機會受疫情或其他未知因素影響，考得一次得一次。

為籌備復課，有小學已訂口罩，亦會搬鬆教室桌椅，而小五生預計會在7月初考呈分試，詳看【下一頁】。

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記者：林愛娜