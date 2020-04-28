【小豬出軌】驚傳羅志祥周秀娜曾酒店密會　小豬因星爺《西遊》跟娜姐成密友　

▲ 羅志祥驚傳曾跟周秀娜有染！

羅志祥驚傳曾跟周秀娜有染！周揚言上周高調跟羅志祥（小豬）分手，並撰長文爆出羅志祥私生活淫亂，更揭破小豬跟同公司藝人愷樂（蝴蝶姐姐）出軌醜聞，多位女藝人也自爆曾被小豬勾搭，近日有傳媒更指，7年前小豬跟周秀娜合作演《西遊：降魔篇》時，也有過「不正當男女關係」。

自羅志祥被周揚青大爆私下生活放任後，小豬已兩度向前女友道歉青，而捲入醜聞的愷樂也向周揚青致歉，小豬跟愷樂形象盡毀。

▲ 羅志祥周秀娜7年曾合作星爺《西遊：降魔篇》。（東星圖片）

近日有傳媒又翻羅志祥的情史舊聞，指小豬在2013年拍攝周星馳作品《西遊：降魔篇》，疑跟同片演出的周秀娜有曖昧關係。

報導指，雖然小豬跟周秀娜在《西遊：降魔篇》沒有對手戲，但二人私下卻成為好友。

▲ 小豬在《西遊‧降魔篇》演空虛公子。

跟娜姐十指緊扣

後來羅志祥在香港開演唱會，在酒店舉行記者會時，周秀娜也有現身支持，之後又有傳周秀娜現身小豬下榻的酒店，更傳出密會2小時。

▲ 二人十指緊扣的相片近日又被廣傳。（取自微博）

不過周秀娜後來公開回應，指出當時是去酒店找朋友，並不知道羅志祥住哪裡。

而近日因羅志祥背周青揚出軌，令小豬的過去情史再被翻出，其中他和周秀娜在公開活動十指緊扣的舊相也被網友廣傳。事實當年小豬已跟周揚青在一起，因此如跟周秀娜緋聞屬實，自是羅志祥出軌又一鐵證。

▲ 小豬來港開個唱，周秀娜也有現身支持。（取自微博）

不過周秀娜未有對事件表態，相信屬當年的花邊新聞一則，未必可信。

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