【嬰幼兒飲食】BLW訓練手眼協調專注力　護士媽媽分享飲食進程︰按發展能力調節

▲ 前兒科病房註冊護士陳敏儀（Esther）分享如何按孩子的能力進行BLW，以及怎樣處理食材。

嬰幼兒踏入6個月大時，可以開始進食固體食物，除了傳統的餵食方法外，近年有媽媽選擇「嬰兒自主斷奶」（Baby Led Weaning，簡稱BLW）方式，讓幼兒自主飲食。育有一對子女的護士媽媽分享實行BLW的經驗，如何按孩子的能力進行BLW，以及怎樣處理食材。

前兒科病房註冊護士陳敏儀（Esther）現在是一位全職媽媽，育有4歲女兒及1歲半兒子，他們都試過BLW，亦很享受進食過程。Esther指傳統上幼兒多吃糊仔、粥仔，以餵食為主，家長不免擔心孩子吃得不夠，又或吃得太多。BLW則強調幼兒自己進食，由手指固體食物開始，讓幼兒自行決定吃多少及如何食，鼓勵與家人共膳。

BLW 6至14個月進程

不少媽媽對於如何開始BLW都感到苦惱，Esther表示小朋友有手抓能力，並有放入口中咀嚼的動作及意識即可開始BLW，她提供以下進程讓媽媽參考︰

6至8個月起

這個階段幼兒開始伸手去抓握食物，並學習咀嚼和吞嚥。食物可以蒸烚的方式烹調至軟身，以條狀食物為主，長過小朋友的拳頭，或較大塊的糰狀食物，例如菜心莖、蔬菜切條（南瓜、蘿蔔等）。

▲ Esther的兒子7個月大左右吃菜心莖。（相片由受訪者提供）

由於小朋友處於探索期，正學習咀嚼和吞嚥，媽媽要有心理準備，小朋友吃食物會掉出來，仍需補奶才飽肚。

7至9個月起

幼兒掌握到拳頭開合能力，能把手打開，把食物放入嘴巴，而且口咬及咀嚼能力愈來愈好。這段時間媽媽可預備棒狀或糰狀食物，例如士多啤梨、飯糰、肉丸、蒸煮的瓜菜切塊（南瓜、蘿蔔、薯仔、合掌瓜、翠肉瓜等）。

Esther補充，媽媽可以在食物中加入魚肉、粟米、芝士、豆腐等，增加營養價值如蛋白質。

▲ Esther分享BLW多款食物配搭。（相片由受訪者提供）

10個月起

在這個時期，幼兒能用手指拿起食物，更準確把食物放入口中，並開始有目的地吃較多食物。食物仍以棒狀或糰狀為主，也可嘗試小粒的食物，例如米飯、豆類。

10至14個月

幼兒開始想用餐具，媽媽可在匙羹裝滿飯，讓孩子自己用手將匙羹移到口中。他們可以嘗試不同食物，叉子能準確插中食物，用叉較用湯匙容易。

▲ Esther指幼兒10至14個月時可開始嘗試用餐具進食，圖為她的女兒12個月時用叉進食。

由於小朋友開始使用餐具，在學習的過程中，這個階段的用餐時間會較長。

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嘗試食物原味 享受進食

Esther指BLW能訓練口腔肌肉、手指肌肉及手眼協調，除了建立自信、自理能力及專注力外，也讓小朋友嘗試不同質感的食物、嘗試食物的原味及享受進食的過程。

每個小朋友的能力及進度不一，Esther建議媽媽按小朋友的發展能力自行調節。她分享由開始BLW至能取代一餐，一般需時約2至3個月，只要參考食物金字塔，一餐有澱粉質、肉類、蔬果等，便不需補奶。

▲ Esther分享一對子女實行BLW的經驗，希望鼓勵更多媽媽嘗試。（相片由受訪者提供）

她又提醒，香蕉、蕃薯、蛋黃等較黏喉的食物，不要在最初讓小朋友嘗試，也不要吃堅果花生類。有媽媽擔心小朋友進行BLW容易出現鯁塞情況，Esther指即使小朋友吞不下食物，他們自然本能會吐出來，這也是一個學習過程，學習咀嚼食物至適當大小才吞嚥。她表示，幼兒的嘔吐反射區於舌頭中間，位置比成年人前，不容易鯁塞。

進食過程混亂乃必經階段

在兒科病房擔任護士長達15年的Esther，眼見不少家長為小朋友不愛吃而苦惱，又有小朋友認為吃東西是苦差，要家長出動電子奶嘴哄食，加上女兒小時候有自己吃飯、不願大人餵食的意慾，令她開始鑽研BLW。她在女兒9個月大左右開始BLW，吸取了女兒的進食經驗，兒子早於6個月大時便進行BLW。

她欣賞BLW的理念是信任小朋友進食是一種本能，如初生嬰兒一出生已懂得尋找媽媽的乳頭吸啜，BLW只是給予幼兒機會去自主飲食。在傳統的餵食方式下，嬰幼兒只需張開口便有人餵食，隨時吃得不專心，加上加固初期只吃糊仔、粥仔等，他們進食興趣未必太大。

▲ 最初BLW進食過程較混亂，不過Esther指一兩個月後便會改善。（相片由受訪者提供）

在開始BLW之初，家長都因為小朋友在進食過程混亂很快就放棄，Esther坦言這是必經階段，只要練習一兩個月便會改善。她建議想小朋友正餐食得好，家長要主導進食時間，令小朋友有飢餓感，才能加強他們的食慾。

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記者︰駱秀玲