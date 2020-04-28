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【DSE2020】考評局禁考生戴氣閥口罩　學校憂難辨別多種口罩

社會 17:38 2020/04/28

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

考評局今指校方需禁止考生使用氣閥口罩。（陳靜儀攝）

考評局今（28日）早向為DSE提供考場的學校發指引，指校方需禁止考生使用氣閥口罩（如：valved N95），因呼出的顆粒會經「氣閥」排出，或增加他人感染風險，有學校則擔心，難以區分多種口罩，將會再向局方查詢。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，不建議考生或市民使用氣閥口罩，因氣閥口罩主要是為保護佩戴者自己，原意是減低空氣的阻隔，使佩戴者更舒適，惟相關「氣閥口」並沒有過濾功能，使飛沬有機會被噴出，直言「失去了源頭控制的意義」。

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考評局引述製造商表明，佩戴者呼氣時，該口罩「氣閥」會打開，而考慮到呼出的顆粒或會增加他人感染風險，考評局指校方應禁止考生或職員佩戴氣閥口罩，並向佩戴氣閥口罩者派發外科口罩，如佩戴氣閥口罩者拒合作除下，或需多佩戴一個外科口罩在外。

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廠商會中學校長麥耀光證實，今早收到考評局發出相關指引，他指N95口罩種類眾多，學校一般難以區分，會再向局方查詢清楚所指的是哪一種口罩，但他估計「考生都知戴N95好焗」，昨（27日）起一連兩日核心科目考試，在其學校試場亦不察覺有考生戴普通的N95口罩，估計指引對考生影響不大。

他續指，明日正式實行新指引時，如遇考生配戴該款口罩，試場人員跟足指引執行，勸考生更換普通外科口罩，試場亦可提供口罩替換，該校亦會安排駐校社工，如遇考生拒合作，會派社工評估狀況，「用佢哋嘅方法叫考生唔好戴」。

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責任編輯：鄧凱文

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