【新冠肺炎】恢復公共服務再掀照顧子女困難　機構籲僱主容許彈性在家工作

▲ 政府宣布下周一起公共服務逐步恢復正常，惟現時仍未有復課日期，有團體料照顧子女將再次成為困難。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府宣布下周一起（5月4日）逐步恢復公共服務，多個機構宣布跟隨。婦女中心協會指，早在疫情初期學校停課，已經有家長因照顧子女問題辭職，現時政府和機構恢復正常辦公，料家長會再次陷入難題，呼籲僱主容許有困難的員工彈性在家工作，直至託兒服務恢復或復課。

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婦女中心協會總幹事廖珮珊表示，早在疫情初期學校停課，同時託兒中心、社區保姆計劃亦陸續暫停，令到家長照顧子女出現困難，甚至有家長索性辭職，留在家中看護小孩。她指，當時家長除擔心無人照顧小孩，亦擔心在家工作時與小孩相處困難，難以平衡工作，料現時家長會再次陷入難題，認為他們需要支援。

▲ 婦女中心協會總幹事廖珮珊指，早在疫情初期照顧子女已成為家長難題，有家長甚至辭職以留在家中。（資料圖片）

她表示，由於疫情見稍見緩和，正商討在確保安全情況下，讓旗下託兒中心提供有限度服務，但詳情仍未確定。她呼籲僱主容許有困難的員工彈性在家工作，直至託兒服務恢復或復課。至於復課安排，她認為要視乎學校是否做好準備，例如有足夠口罩等配套，應以安全為先。

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社區組織協會幹事施麗珊則指，基層家長的工作多屬前線，基本上無法安排在家工作，故早於農曆新年後已經出現照顧子女困難的問題，例如居所面積小、家長子女在做功課問題起衝突、兄弟姊妹間衝突增加等。她稱，學童早於2月已經希望上課，認為需要盡快復課，解決問題。

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記者：徐紹軒