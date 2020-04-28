【齊心抗疫】社聯推1000萬失業援助金　為失業或就業不足家庭提供8000元援助【附申請方法】

▲ 社聯推1000萬失業援助金。

新冠肺炎下升業率上升，不少基層市民生計受損，急需援助。總部設於香港的霸菱亞洲投資基金今日（28日）宣布，將向香港社會服務聯會（社聯）捐贈1,000萬港元，為1,250個面對失業或就業不足的家庭提供8,000元援助。

申請詳情如下：

申請條件：

本港居民

家庭成員中（i）只有一位成員有收入，及（ii）有包括18歲或以下的子女，或有一位家庭成員（任何年齡）為殘疾人士

現時失業或就業不足，而且2020年4月的薪金少於$3,000

2020年1月1日前平均月入低於全港家庭每月入息中位數的75%（見表）

過去三個月未有領取任何相關的財政援助

非綜援受助家庭。

2020年1月1日前平均月入要求 住戶人數 疫情前家庭每月入息 (HK$) 2 21,800 3 26,300 4 32,400 5 33,600 6+ 34,900

資料來源：社聯

申請日期：

申請方法：

申請人士致電就近的執行機構查詢及預約申請，成功預約後，機構將安排會面填寫申請表。

機構只會通過電話預約。因疫情關係，機構不接受排隊索取申請表格，請不要到中心門外排隊等候。

機構不接受跨區申請。

需要文件：

申請人及其18歲或以下的受養子女香港身份證明文件，未滿11歲申請人必須出示身份證明文件/有效旅行證件／護照／最近的學校證件（須貼有蓋上校印的相片，例如學生手册或學校紀錄卡）

相關入息證明文件（2019年12月及2020年4月的入息証明），及

銀行存摺及銀行月結單

記者：陳梓蔚