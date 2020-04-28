【疫境開騷】梁漢文宣布10月開演唱會　盼望成疫情後首個紅館騷

▲ 梁漢文10月開紅館演唱會。（經濟日報圖片）

因疫情影響演藝界，紅館已大半年未有歌手舉行演唱會。今日梁漢文（Edmond）則在社交平台公布好消息，Edmond興奮表示10月將會舉行紅館演唱會，也是梁漢文第5次個人演唱會。」

梁漢文今日在facebook拍片報喜，他表示：「公司通知我，已經定好今年十月尾會在紅館開我第五次個人演唱會！YEAH！」

Edmond又問自己會不會是疫情後第一個香港歌手於紅館開騷，因此希望大家一齊集氣，十月尾生活回復正常，可以在紅館相見！

▲ Edmond拍片公布開騷前要食好些。（取自facebook）

梁漢文為慶祝喜事，決定要慶祝一下，在開騷前「食爆佢」！片中他先到超市掃薯片，再到小食店揀了墨魚、生腸，片中還見他鯨吞炸雞腿！

Edmond透過錄音訪問表示：「好開心，我覺得我們應該抱正能量去繼續生活，不可以因為疫情，好像世界停頓，所以當初公司商量想入紙，我都好贊成，行了先，做了先，紅館又批了，就當一切正常努力籌備一個精彩騷，等疫情過去，不過現在只定了期，開始約開會籌備，及錄緊新歌。」

他亦稱全世界都要對疫情抱有信心，每一個人都希望可以返去正常生活。他又補充表示有兩手準備，如屆時疫情情況有異，將另作安排。