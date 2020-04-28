【新冠肺炎】調查指港人疫後最想「返鄉下」去日本旅遊　逾8成受訪者偏好自由行

▲ 調查指港人最想去日本旅遊。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發至今已逾3個月，全球封關措施令愛好旅遊的港人欲「飛」不能。有調查發現，日本是港人「鄉下」的地位不變，繼續成為市民在疫後最想去的外遊目的地，有逾1成受訪者更指疫後一個月內就會外遊，調查機構指，結果反映港人旅遊熱情不減。

本港機票格價網「Airbare 空搜網」今年4月透過電郵、Facebook 等平台，以問卷形式訪問了約500 人。結果顯示，不少市民表示在家待久就非常想出外看看風景、品嘗各地方美食，對疫情結束之後的旅行充滿期待，但也保持著謹慎的態度，其中60.6%受訪者會選擇在疫情結束後2 個月至1 年內外遊，有13.9%市民更急不及待打算在疫後1 個月內便出發，但有22.9%的人表示不確定具體時間，還需要再觀察各地的疫情情況。

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▲ 調查反映疫情結束後人們的旅遊熱情不減。（圖片由「Airbare 空搜網」提供」）

去日本被不少港人視為「返鄉下」，地位依舊沒有動搖 調查指，近半受訪市民會選擇到日本旅行；其次為台灣和東南亞國家，包括：泰國、馬來西亞、新加坡等。

從旅行方式來看，參與調查的市民當中選擇自由行的比例最高，超過整體的8成，其次是自駕遊及背包遊，分別佔10.8%及3.7%，反映大家仍對疫情有所顧慮，傾向避免團體遊。

「Airbare 空搜網」表示，自疫情爆發以來，給旅遊行業帶來巨大的衝擊，但隨著感染數字逐漸下降，不少人相信形勢會有好轉，而疫情結束後人們的旅遊熱情不減，這也有利於旅遊業的快速復甦，更會因因長期不能外出而變得更期待疫情後的第一次旅行。

▲ 日本被不少港人視為「返鄉下」，地位依然。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩