【復課安排】教育局最快下周中公布復課安排　中小學或「半日制」上課

▲ 教育局最快下周中公布復課安排，中小學或「半日制」上課。

新冠肺炎疫情緩和，據了解，教育局局長楊潤雄上周與小學校長代表商討復課安排後，今（28日）再與中學校長會面。消息指，教育局與學界初步共識，於中學文憑試（DSE）完結後、即5月26或27日起分階段復課，料以半日制形式復課，料最快下周中公布復課詳細安排。

隨著中學文憑試於5月25日完結，消息指，局方與學界初步共識，於5月26或27日起分階段復課，亦有意見希望提早在5月25日開始分批復課，料以半日制形式上課；有小部分意見希望中三與中四、五年級一樣率先復課；另有意見希望其後安排高小快過初中復課，以預留時間為小五準備呈分試。消息指局方認為有關安排可行；但初小能否在本學期復課，仍要視乎疫情而定。

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記者：馮琪雅