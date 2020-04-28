【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴

▲ 黎振燁被指欲跟懷孕太太辦離婚。

現年34歲的「愛妻號」黎振燁（Jackson)，昨晚突被傳媒揭發，跟前港姐本身已有緋聞男友謝東閔的朱智賢（Ashley）在車廂幽會，疑似出軌震撼娛圈，今日有傳媒再報導，黎振燁在妻子懷孕期間，因戀上朱智賢，更有意跟太太辦離婚，置懷孕妻子不理。

報導指黎振燁自搭上朱智賢，愛妻號開始變質，近日黎振燁更被傳媒拍得，連日來在跟太太的黃大仙舊屋中執拾物品，搬到長沙灣父母中，似為離婚一事作準備。

同時，傳媒追訪黎振燁太太，拍到快要臨盆的黎太，近日經常獨自到醫院做產檢，或只由女友人陪同去產檢，作為爸爸的黎振燁卻未有現身。

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直至昨日，黎太在兩名親友陪同到醫院覆診，傳媒拍到黎太心事重重，相信當時未知丈夫正在駕車跟朱智賢共享蛋糕。

黎振燁被指跟朱智賢在拍攝《食腦喪B》一劇時戀上，但同劇演員都指未察覺二人戀情，該劇監製指黎跟朱的戲份已拍完，未有新工作的黎振燁留在家中，但也未有陪同太太做產檢。

而被揭「偷食」後，黎振燁和朱智賢已把IG設成私人帳號，亦未有開腔回應事件。

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▲ 朱智賢自出軌疑雲後未有回應。（取自IG）

黎振燁曾以愛妻號自居

黎振燁和太太在中學時代認識後拍拖。黎振燁曾是名時裝設計師，因熱愛演戲，在2009年加入TVB藝員訓練班，惟一直演跑龍套角色，感到沒有作為，轉投HKTV亦因不獲發牌而停工。他之後以自由身接洽模特兒工作過活，但收入不穩定，一度想做回老本行時裝設計。

幸當時太太對他鼓勵，黎振燁曾在訪問說：「太太清楚我對演藝的熱誠，覺得我一定得，只欠一個機會，鼓勵我要堅持下去。」

▲ 黎振燁曾跟太太有許多溫馨時光。（取自IG）

2015年成為他的人生轉捩點，太太在他最失意之時下嫁，更為他的事業尋找機會，有日她見到香港先生招募，便主動替丈夫填表報名。結果，他以大熱姿態奪得冠軍，拍劇機會接踵而來，最近在劇集《是咁的，法官閣下》的表現更備受肯定，終於捱出頭。

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