【黎振燁出軌】緋聞女友朱智賢跟人夫車廂幽會　謝東閔首開腔6字回應

▲ 謝東閔首開腔回應。

前港姐朱智賢（Ashley）被指背著緋聞男友謝東閔跟人夫黎振燁在車內幽會，震撼娛圈。黎振燁及朱智賢兩位當事人「潛水」，未有作出任何回應，反而有傳媒找來朱智賢緋聞男友兼「受害人」謝東閔作出回應，希望大家給予空間他跟朱智賢。

有指謝東閔知悉緋聞女友出軌後，大受打擊，而他接受某傳媒訪問時，首度開腔回應事件對傳媒說：「多謝大家關心」另外，他表示希望大家給予他空間。

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▲ 謝東閔首度開腔回應朱智賢出軌事件。（經濟日報圖片）

報道中指出，朱智賢已跟緋聞男友謝東閔坦承事件，更希望男方可以出言護航，希望挽回一切。不過有指謝東閔身邊朋友勸他跟朱智賢分手。

至於謝東閔近日的工作，剛完成宣傳新歌《最冷的一天》的他，要待六月中才再推出另一首新歌。而兩位事件主角朱智賢及黎振燁也暫時未有新工作。

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▲ 謝東閔跟朱智賢緋聞傳足近三年。(東星圖片)

朱智賢跟謝東閔這對緋聞情人於2017年，因為合作暑假特備節目《Big Boys歷險記》而傳出戀情，二人曾拍住上以「螢幕情侶」身份出席活動搵真銀，另外二人不避嫌孖住出席友人聚會，又不時被傳媒捕獲約會，但二人只堅稱是好朋友。

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