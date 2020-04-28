選民登記截止日不足一周　建制泛民各出招吸選票

▲ 建制泛民的選民登記工作進行得如火如荼，各政治陣營都出招，呼籲市民登記成為新選民。

目前，距離登記成為新選民截止日的5月2日，限期不足一周，建制泛民的選民登記工作進行得如火如荼。各政治陣營都出招，呼籲市民登記成為新選民。民主派主打9月立法會選舉「35＋」，公民黨黨魁楊岳橋指，在未來4天，公民黨32位區議員會在全港各區設置逾60個街站，全力協助市民做選民登記，包括功能界別及地區直選的新登記。

有意出選飲食界挑戰自由黨張宇人，中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華指，得悉飲食界現有過千份登記被「彈回頭」需重交資料，惟選舉事務處沒有具體列明所欠文件，做法令人無所適從。他呼籲，飲食界的選民申請人，盡快聯絡選舉事務處釐清狀況，確保9月有票可投。



建制派近日亦出擊，大打「反攬炒」牌，把民主派冠以「攬炒派」外號，多名民建聯議員的社交網站，更換上「反攬炒登記做選民」的頭像，又炮製宣傳片，指香港無遊客、食肆無生意下，要靠登記選民制止攬炒。

今日距離選民登記截止日只餘5天，建制派議員陳凱欣、民建聯陳恒鑌等紛紛在自己選區，擺街站為市民登記。另外，亦有議員運用社交平台力量，包括建制派議員謝偉俊及新民黨主席葉劉淑儀，分別在Facebook上載宣傳短片，呼籲大家積極登記做選民，選出香港的代議士。

