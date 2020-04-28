  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 22:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

選民登記截止日不足一周　建制泛民各出招吸選票

政治 20:51 2020/04/28

分享：

熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

建制泛民的選民登記工作進行得如火如荼，各政治陣營都出招，呼籲市民登記成為新選民。

目前，距離登記成為新選民截止日的5月2日，限期不足一周，建制泛民的選民登記工作進行得如火如荼。各政治陣營都出招，呼籲市民登記成為新選民。民主派主打9月立法會選舉「35＋」，公民黨黨魁楊岳橋指，在未來4天，公民黨32位區議員會在全港各區設置逾60個街站，全力協助市民做選民登記，包括功能界別及地區直選的新登記。

有意出選飲食界挑戰自由黨張宇人，中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華指，得悉飲食界現有過千份登記被「彈回頭」需重交資料，惟選舉事務處沒有具體列明所欠文件，做法令人無所適從。他呼籲，飲食界的選民申請人，盡快聯絡選舉事務處釐清狀況，確保9月有票可投。
    
建制派近日亦出擊，大打「反攬炒」牌，把民主派冠以「攬炒派」外號，多名民建聯議員的社交網站，更換上「反攬炒登記做選民」的頭像，又炮製宣傳片，指香港無遊客、食肆無生意下，要靠登記選民制止攬炒。

今日距離選民登記截止日只餘5天，建制派議員陳凱欣、民建聯陳恒鑌等紛紛在自己選區，擺街站為市民登記。另外，亦有議員運用社交平台力量，包括建制派議員謝偉俊及新民黨主席葉劉淑儀，分別在Facebook上載宣傳短片，呼籲大家積極登記做選民，選出香港的代議士。
 

撰文 : 傅流螢

相關文章

張國鈞認為換新官員可加強新思維　涂謹申料換人或為立會選舉鬥爭
14:22 2020/04/23
張國鈞認為換新官員可加強新思維　涂謹申料換人或為立會選舉鬥爭
民建聯批立法會選舉指引離地　李慧琼：無信心9月可維持公平選舉
19:58 2020/04/06
民建聯批立法會選舉指引離地　李慧琼：無信心9月可維持公平選舉
田北俊曾鈺成曾俊華中環鬧市派口罩　3JT合體為選舉？
22:21 2020/04/15
田北俊曾鈺成曾俊華中環鬧市派口罩　3JT合體為選舉？
葉劉淑儀 新民黨 謝偉俊 陳恒鑌 陳凱欣 民建聯 張宇人 自由黨 楊岳橋 公民黨

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
12:25 2020/04/22
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
【黎振燁出軌】朱智賢「車震」有婦之夫　狠飛圈外男友箝富二代謝東閔
21:52 2020/04/27
【黎振燁出軌】朱智賢「車震」有婦之夫　狠飛圈外男友箝富二代謝東閔