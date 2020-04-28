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【新冠肺炎】本港連續3日零確診　再多24人康復出院

社會 21:02 2020/04/28

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

醫管局指，再多24名新冠肺炎確診病人康復出院，累計共811人已出院。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，衞生防護中心公布今日無錄得新增確診個案，是自剛過去的周日（26日）起，連續第三日錄得「零確診」，也是疫情至今自上周一（20日）以來第五度零確診。醫管局指，再多24名確診病人康復出院，累計共811人已出院。

醫管局發言人表示，截至今日中午12時，過去24小時共有24名確診病人康復出院（個案編號包括：152﹑161﹑171﹑201﹑294﹑380﹑381﹑472﹑515﹑544﹑584﹑626﹑630﹑656﹑703﹑ 754﹑781﹑807﹑854﹑856﹑879﹑974﹑998及1028），至今共有811名確診及疑似病人康復出院。

發言人說，現時共有223名確診病人分別於14間醫院留醫，其中4人情況危殆 （個案編號：338﹑461﹑595及857）、3人情況嚴重（個案編號：417﹑698及713），其餘216人情況穩定。而目前公立醫院負壓病床數目為1,231 張，使用量為39.6%；負壓病房數目為666 間，使用量為53.8%。

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記者：陳曉瑩

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