理大宣布下周一起逐步恢復校園運作　眼科教授：仍要利用暑假才可補課

▲ 理大亦宣布將於下星期一起逐步恢復校園正常運作。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，繼中大、港大及嶺大宣布校園運作將於下周一起逐步恢復正常後，理大亦宣布將於下星期一(5月4日)起逐步恢復校園正常運作。

理大指，由於本港新冠肺炎疫情近日漸趨穩定，校方將於下星期一(5月4日)起逐步恢復校園正常運作，各部門將按情況作出彈性的工作安排，包括：上班及下班時間及午膳時間方面作出靈活安排。大學仍就防疫方面保持高度警覺，繼續嚴格執行現時的防疫措施及保持社交距離安排，包括校園入口進行體溫檢測、要求所有師生及訪客佩戴口罩、暫停所有多於四人的面對面社交活動及其他大型活動等，以減低病毒傳播風險。

理大眼科視光學院副教授林國璋表示，眼科課程於2月起實行網上教學，不過疫情下令眼科臨床實習完全停擺。雖然校方宣布會於下周一逐步恢復運作，惟3月時已訂定眼科考試時間由5月18日至30日，若由5月4日起馬上恢復面授及臨床實習，相信會影響學生準備考試的心情，故打算於5月30日後再視乎情況恢復臨床實習。

他稱，早已準備利用今年暑假整個6月為學生補課，學生亦表示理解。而為控制新冠肺炎疫情，他亦會選擇以少班教學方式補課，變相「多教幾次」，他指「雖然工作量會增加，但為保障學生健康亦是必須的」。

【新冠肺炎】嶺大宣布下周一起逐步恢復正常運作 以靈活時間酌情決定工作安排

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：洪芷晴