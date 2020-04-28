一文看清康文署設施重開日期　部分場地最快5月6日重開

▲ 署方強調，康樂場地使用人士仍需遵守禁止進行多於4人羣組聚集的規定。（資料圖片）

康文署今（28日）宣布，因應疫情最新情況，部分陸上康樂場地將分階段於5月6日，和5月11日重開，而部分圖書館和博物館亦將於5月6日起重開，署方強調，康樂場地使用人士需遵守禁止進行多於4人羣組聚集的規定。

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康文署亦會在重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數、以隔場／隔球道／隔球枱方式開放設施和暫停開放觀眾席。

重開日期 重開設施 5月6日 免費戶外康樂設施：運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱 5月6日 收費戶外康樂設施：網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪 5月6日

特別開放時間（星期一至六：下午1時至8時，星期日及公眾假期：上午9時至下午5時） 圖書館：香港中央圖書館、大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館 5月6日

特別開放時間（每日上午10時至下午5時）（休館日除外） 博物館：香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、三棟屋博物館、孫中山紀念館、葛量洪號滅火輪展覽館、香港鐵路博物館、香港電影資料館和香港視覺藝術中心（只開放工作室） 5月11日 室內康樂設施：羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場 仍然關閉 公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施、各康樂場地的更衣室及沖身設施、音樂事務處的音樂中心、其餘相關文化設施

購票

康樂設施方面，康文署指市民可於5月５日（下周二）起，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施，而各分區的康體通預訂櫃枱亦會於５月6日恢復服務。

城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機亦會於５月6日恢復服務，並實施每日特別開放時間（中午12時至晚上6時30分）。

惟個人及團體預訂免費陸上康體設施的申請、團體預訂收費陸上康體設施的申請、預訂轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的申請，及暫停舉辦各項康樂及體育活動則繼續暫停辦理。

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文化設施

圖書館方面，5月6日將只會局部開放成人、青少年及兒童圖書館；其他設施包括報刊閱覽室、參考圖書館、電腦資訊中心及所有電腦設施、學生自修室等將會暫停開放。

圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料。更多詳情

博物館方面，香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館。十二歲以下之小童須由成人陪同入場。更多詳情

康文署提醒，所有進入公共圖書館、博物館和表演場地售票處的人士進場前建議應佩戴自備的口罩，及須接受體溫檢測。

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責任編輯：鄧凱文