泛民內會「鬆手」加快選主席？　楊岳橋：郭榮鏗被DQ也是一生光榮

▲ 近日更有傳民主派擔心郭榮鏗被DQ議員資格，所以打算「鬆手」加快會議進程，進入選舉主席議程。

港澳辦和中聯辦點名批評的公民黨法律界議員郭榮鏗，主持立法會內務委員會拉布，半年都選不到主席，涉嫌公職人員行為失當。近日更有傳民主派擔心郭榮鏗被DQ議員資格，所以打算「鬆手」加快會議進程，進入選舉主席議程。可是，泛民各黨派今日（28日）紛解畫，強調不會退縮。

公民黨黨魁楊岳橋今發表聲明指，中聯辦及港澳辦聲明劍指郭榮鏗，郭榮鏗亦清楚表達了他的立場，即使他被DQ議員資格，亦會是他一生的光榮；他強調，在這個前提下，公民黨不會有退縮或退讓的空間。

楊岳橋又指，隨着選舉愈來愈近，或會有消息人士每日試圖帶領風向，製造不安，但表明公民黨不會退縮，會繼續按《議事規則》議事、積極發言，並無半點鬆懈，立場亦不會因為任何情況而有所改變，呼籲社會與其捕風捉影，不如繼續團結。

事實上，議會陣線朱凱迪昨日稱，民主派站在立法會文鬥的風眼，郭榮鏗身為會議主持早已豁了出去，面對DQ和檢控毫無懼色，其他民主派議員，怎能陣前腳軟，亂吹和風？

另外，逾100名民主派區議員今天發表聯合聲明，批評放風的民主派是「示弱」，認為「如此行事，得35+亦無所用」，要求立法會全體泛民盡快以行動顯示決心，否則難以信服大眾如何對體制內抗爭保持信心。

參與聯署的主要是「素人」民主派區議員，指目前內會主席選舉的重要性，是議會戰目前關鍵一仗，但對於不具名民主派議員指，會在內會「鬆手」以尋找下台階，結束主席選舉，「我們一眾議員難掩失望」，質疑放風者是示弱，希望民主派能澄清無這打算。