【新冠肺炎】內地研究：病人廁所氣霧樣本檢出高濃度病毒量　或沖廁令糞尿氣霧化播毒

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，惟病毒是否可透過氣霧傳播仍有待證實，內地聯同科大、中大就武漢兩所醫院採樣研究發現，新冠肺炎患者所所使用的廁所氣霧樣本帶毒濃度最高，而醫院外人群聚集處亦發現相對高濃度病毒量。團隊推斷廁所缺通風，患者沖廁時或令糞尿出現氣霧化而播毒，而患者共存的人群聚集亦有潛在氣霧傳播風險。

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內地武漢大學、復旦大學聯同本港科技大學、中文大學團隊於科學期刊《自然》發表研究，了解武漢兩所接收新冠朋炎患者的醫院及市內不同地方，新冠肺炎病毒「氣霧」傳播（Aerosol，又稱氣溶膠）機會。

團隊今年2月至3月初於接收重症患者的武漢大學人民醫院及接收輕症的武昌方艙醫院內病人區域、醫護工作區域，以及武漢市內共30個地方採取氣霧樣本；並就檢測總懸浮顆粒內新冠肺炎病毒RNA濃度、及空氣動力學特徵等分析。

研究發現，武漢大學人民醫院包括深切治療部、冠心病監護病房內的病人區域，所採取的氣霧樣本病毒濃度低甚或檢測不到，或與醫院負壓隔離及高空氣交換率有助限制病毒傳播；相反方艙醫院內臨時病人廁所檢出氣霧樣本病毒濃度最高，而方艙醫院多個醫護工作區域亦檢出病毒較高濃度，包括防護衣更換區、男更衣室及會議室等。

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至於醫院外的公共區域，研究揭一間百貨商場入口1米外的人群聚集處，及人民醫院旁邊常有門診患者等人經過的通道樣本，均檢出較高濃度病毒；其餘市內公共區域樣本，包括住宅、超市、社區檢查站等，都未有檢出有病毒。

團隊認為，方艙醫院內的臨時廁所面積小、缺通風，相信帶有病毒的氣霧或來自患者呼吸，以至患者糞便或尿液中攜帶病毒出現氣霧化，而患者如廁後沖水過程亦可能是病毒氣霧傳播重要來源之一；而院外部分公共地方檢出有毒，相信亦與感染患者與周圍人群聚集時，存在潛在氣霧傳播風險。

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另外，研究團隊透過分析病房落塵樣本，及醫護脫下防護服區域的病毒氣霧載量及粒徑分布，提出病毒氣霧經「沉降（衣物/地面）－人員攜帶－空中揚起」的傳播模型，即如醫護防護服表面攜帶的病毒氣霧，或於脫下防護服時再懸浮，認為更換防護服空間加強衞生處理措施，便能有效防止傳播。

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責任編輯：陳正怡