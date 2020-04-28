【復課安排】小五盼最遲6月8日復課　準備呈分試

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）表示，希望安排小五最遲在6月8日復課（資料圖片）

中小學復課安排有待敲定，資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，除了曾向教育局提出，希望安排要考呈分試的小五最遲在6月8日復課，同時提出今年小六生的「中一入學前香港學科測驗」不要用作計算師弟妹的升中派位組別，局方正考慮相關建議，暫未有定案。

張勇邦表示，小學校長代表上周四與教育局局長楊潤雄會面時，希望最遲在6月8日或之前安排小五復課，預留4周進行面授課程及進行呈分試，但最終仍要視乎中學復課日期。

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張勇邦亦指，學界已向局方提出，今年小六生仍可照考中一入學前香港學科測驗，供中學用作分班，但因應停課影響學習進度，希望局方不要按今年成績來計算未來兩年師弟妹的升中派位組別。

此外，消息指初小仍未知能否在本學年復課，但張勇邦說，即使7月才能安排小學復課，即使距離暑假只有10日、8日仍希望復課，「唔會放棄學生，學校需要為他們分析、檢視學習狀態及情緒」，並方便學校部署新學年的教學計劃。

至於防疫措施，張估計「復課原則上不會像文憑試般高規格，因為如何提醒小朋友保持社交距離，都會堆埋一齊」，希望屆時疫情緩和，讓學生佩戴基本的外科口罩，即可復課。

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記者：馮琪雅