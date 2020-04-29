【黎振燁出軌】黎振燁為新歡懶理下月臨盆妻　陪朱智賢睇醫生不照顧太太去產檢

▲ 「偽愛妻號」被踢爆滿口謊言。

前港姐朱智賢（Ashley）被爆背著緋聞男友謝東閔搭上有婦之夫黎振燁，二人在４月27日被踢爆在屯門遠離巿區位置「偷食」心形蛋糕，事後聲稱二人為「同事關係」。可惜有媒體再揭穿朱智賢與黎振燁「食蛋糕」當日，並非首次幽會。

但再有報道指，黎振燁於爆出「食蛋糕」的4月22日，竟代替朱智賢的緋聞男友謝東閔，親自乘載女方到醫院看病，並一陪伴女方，十分體貼。

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▲ 朱智賢因《3日2夜》獲封女神。（取自IG）

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在離開醫院後，二人駕車到屯門老地方幽會近1小時，當時天色已暗，二人在荒山野嶺，漆黑的環境加上擠逼的車廂，相信定必能拉近距離足膝談心。後來黎振燁先送朱智賢回家，自己再駕車回到住處。

可是黎振燁有時間陪朱智賢，並駕車接送朱智賢睇醫生，卻竟沒陪伴下月臨盆的太太。黎振燁與朱智賢在４月27日山上「食蛋糕」當日，黎太被拍到一個人逼港鐵到醫院做產檢。

有傳黎振燁因戀上朱智賢，已搬出住所回父母家暫住，留下有身孕的黎太，並有意跟糟糠辦離婚。

▲ 從前黎振常把太太掛在嘴邊，塑造「愛妻號」形象。（黃建輝 攝）

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朱智賢與黎振燁因攝新劇《食腦喪B》而撻著，據悉朱智賢已拍攝所有戲份，未知《食腦喪B》會否因同劇藝人引起「偷食疑雲」，和「安心事件」一樣將劇集延播。

事發至今，二人仍未就事件正式向公眾回應「出軌」風波。

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