【親子活動】兒童小廚神大賽拍片競技　3至12歲可參加不限次數

▲ 親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，讓孩子發揮所長，參與次數不限，一人可提交多條短片。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情停課多月，近日疫情已有紓緩，學界開始討論復課安排，不過，相信孩子仍有個多月要留家學習。這段時間，除了上網課外，也可以輕鬆學習一下生活的日常。親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，讓孩子發揮所長，參與次數不限，一人可提交多條短片。比賽獎品非常吸引，其中最吸引擺盤大獎可獲贈四人豪華野餐到會服務，價值2,000港元，截止日期是5月13日中午12點。

▲ 最吸引擺盤大獎可獲贈四人豪華野餐到會服務。(受訪者提供)

這場小朋友界廚神大賽，正召集3至12歲教煮菜，最自信教煮大獎由The Big Things Kitchen送出四人手工肉醬意大粉班，價值1,680元；最健康菜式大獎，由Green Common送出限量親子入廚禮包及購物禮卷，價值1,210港元；最吸引擺盤大獎，由Go Picnic HK送出價值2,000港元四人豪華野餐到會服務，等候各位小廚神大展新手。

▲ 「最健康菜式大獎」由Green Common送出限量親子入廚禮包及購物禮卷。(由受訪者提供)

參加者提交時間和片段長度以Facebook計算作準，同一參加者提交次數不限。ohmykids將於5月20日前，以 Facebook inbox通知得獎者，得獎者必須於結果公佈後3日內回覆，否則作棄權論。

參加辦法先Like「ohmykids」專頁，並將一條30秒內的細路煮食片上載至你個人Facebook，選擇公開(public)影片，並加hashtag#ohmykidsCookingChallenge#細路教煮。

▲ 親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，一人可以提交多條短片，截止日期是5月13日中午12點。(官網圖片)

到底如何幫助小廚神在眾多教煮中突圍而出？ohmykids有以下4個小貼士：

1.一同計劃

拍攝前和孩子一同構思菜式、食材選擇、煮法、擺盤等，討論如何炮製出美味健康又吸引的菜式。在他們能力範圍內，參與不同部分。

2.享受過程

廚藝並非是次挑戰的評分準則，更重要是表現出爸媽的信任及孩子的高度參與！無論成功與否，緊記享受過程，極歡迎加入蝦碌片段！

3.孩子主導

如果孩子沒有下廚經驗，可以循序漸進地引導。年紀小的小朋友使用明火、刀等器具可能太危險，但仍有許多參與空間，例如用餐刀切食材、量度份量、攪拌、裝飾，甚至為作品命名。較大的孩子更可全盤策劃至完成，讓他們發揮潛藏小宇宙。

4.加入視覺效果

精美視覺效果絕對加分，使用簡單文字介紹、音樂、插畫等，讓短片變得獨一無二，更具可看性！

記者：胡麗珊