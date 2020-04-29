  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 11:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【親子活動】兒童小廚神大賽拍片競技　3至12歲可參加不限次數

親子 11:10 2020/04/29

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，讓孩子發揮所長，參與次數不限，一人可提交多條短片。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情停課多月，近日疫情已有紓緩，學界開始討論復課安排，不過，相信孩子仍有個多月要留家學習。這段時間，除了上網課外，也可以輕鬆學習一下生活的日常。親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，讓孩子發揮所長，參與次數不限，一人可提交多條短片。比賽獎品非常吸引，其中最吸引擺盤大獎可獲贈四人豪華野餐到會服務，價值2,000港元，截止日期是5月13日中午12點。

最吸引擺盤大獎可獲贈四人豪華野餐到會服務。(受訪者提供)

這場小朋友界廚神大賽，正召集3至12歲教煮菜，最自信教煮大獎由The Big Things Kitchen送出四人手工肉醬意大粉班，價值1,680元；最健康菜式大獎，由Green Common送出限量親子入廚禮包及購物禮卷，價值1,210港元；最吸引擺盤大獎，由Go Picnic HK送出價值2,000港元四人豪華野餐到會服務，等候各位小廚神大展新手。

「最健康菜式大獎」由Green Common送出限量親子入廚禮包及購物禮卷。(由受訪者提供)

參加者提交時間和片段長度以Facebook計算作準，同一參加者提交次數不限。ohmykids將於5月20日前，以 Facebook inbox通知得獎者，得獎者必須於結果公佈後3日內回覆，否則作棄權論。

參加辦法先Like「ohmykids」專頁，並將一條30秒內的細路煮食片上載至你個人Facebook，選擇公開(public)影片，並加hashtag#ohmykidsCookingChallenge#細路教煮。

親子機構ohmykids正舉辦「細路教煮大挑戰」，一人可以提交多條短片，截止日期是5月13日中午12點。(官網圖片)

到底如何幫助小廚神在眾多教煮中突圍而出？ohmykids有以下4個小貼士：

1.一同計劃

拍攝前和孩子一同構思菜式、食材選擇、煮法、擺盤等，討論如何炮製出美味健康又吸引的菜式。在他們能力範圍內，參與不同部分。

2.享受過程

廚藝並非是次挑戰的評分準則，更重要是表現出爸媽的信任及孩子的高度參與！無論成功與否，緊記享受過程，極歡迎加入蝦碌片段！

3.孩子主導

如果孩子沒有下廚經驗，可以循序漸進地引導。年紀小的小朋友使用明火、刀等器具可能太危險，但仍有許多參與空間，例如用餐刀切食材、量度份量、攪拌、裝飾，甚至為作品命名。較大的孩子更可全盤策劃至完成，讓他們發揮潛藏小宇宙。

4.加入視覺效果

精美視覺效果絕對加分，使用簡單文字介紹、音樂、插畫等，讓短片變得獨一無二，更具可看性！

記者：胡麗珊

相關文章

【停課不停教】80後老師拍片開手工教室　活用家中用品設計童玩
19:19 2020/04/02
【停課不停教】80後老師拍片開手工教室　活用家中用品設計童玩
【停課不停學】孩子停課在家模擬露營學煮飯　創意媽媽：學習生活技能提升責任感
19:55 2020/02/19
【停課不停學】孩子停課在家模擬露營學煮飯　創意媽媽：學習生活技能提升責任感
【停課困獸鬥】在家時間長親子爭執難免　免費視像課教家長戒傷害性用語化解衝突【內附工作坊連結】
17:14 2020/04/28
【停課困獸鬥】在家時間長親子爭執難免　免費視像課教家長戒傷害性用語化解衝突【內附工作坊連結】
家庭教育 爸媽心聲 家庭關係 育兒心得 親子食譜 親子活動

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
20:02 2020/04/28
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相
12:11 2020/04/28
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相