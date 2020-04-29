【真人真事】藍光傷眼可致永久傷害 日日留家 目不離屏 危機倍增 視光師教你2招護眼防藍光

近幾個月來人人留守家中減少外出，大人每日在家工作，熬夜煲劇碌IG玩動森，在電腦，電視，手機，平板中徘徊遊走；小朋友不用上學，日日對住電腦網上學習，打機度日。不知不覺每日對MON時間超過10小時。無形中，你我都成為藍光傷害高危族而不自知。然而藍光傷眼不可見，不可逆更不可避？現由註冊視光師陳敏琪親身傳授護眼心得及分享來自真實藍光傷眼致乾眼症的個案，患者從此每天不能使用電子產品超過半小時。

真人真事！連續每天對電腦15、16小時8個月後患乾眼症

從此每日無法望Mon超過半小時

註冊視光師陳敏琪受訪時分享近期接觸過的真人案例。「早前有一位病人Coka向我述說了她患乾眼症及求診的經過。之前Coka因為要籌備網店開張，曾經有8個月時間每天連續16小時使用電腦。後來逐漸感到眼部不適，出現乾涸、灼熱、刺痛，甚至試過睜不開眼睛。去找眼科醫生問診才得悉自己因為過度使用電子產品，雙眼被藍光所傷，導致患上乾眼症。」

「現時Coka每天已無法使用電子產品超過半小時，以致對日常工作大受影響，不但網店無法經營下去，連跟使用電子產品有關的工作也無法應聘。眼睛時不時有怯光情況，甚至在大風的日子外出也會刺激到眼睛，除了對生活造成很多不便，更嚴重影響生計。」

▲ 陳敏琪在為眼乾症患者Coka診斷。

Coka的個案證明了藍光對眼睛的傷害可以嚴重至影響工作能力，而事實上，外國曾經做過關於藍光對動物影響的模擬實驗，發現吸收過量藍光會影響動物眼睛的黃斑點功能，「黃斑點功能受損，視力也會受到影響，包括出現影像變型、看東西時有盲點、物件扭曲、視野變暗，嚴重者甚至引起視網膜受損及黃斑病變。」如果不適當使用電子產品， 外國學者擔心眼睛長時間吸收藍光會引起視力受損等不可逆的影響。

孩童日用電子產品10小時以上 2年即傷眼？

台灣輔英科技大學醫院與日本防衛醫科大學竹內大博士共同合作的研究，將老鼠放置在模擬手機藍光的環境中，比擬人類使用手機的狀態，進行連續7天，每日12小時的實驗，發現約80%老鼠出現視網膜病變。以實驗老鼠的年齡換算為人類，等同7至8歲的小童，研究專家大膽假設小童每天連續使用手機超過10小時，可能2至3年後會出現視網膜病變。而小童早期出現的視力問題不單妨礙學習，長遠更會影響以後生活。

事實上，外國曾經做過關於藍光對動物影響的模擬實驗，發現吸收過量藍光會影響動物眼睛的黃斑點功能。陳敏琪表示，『黃斑點功能受損，視力也會受到影響，包括出現影像變型、看東西時有盲點、物件扭曲、視野變暗，嚴重者甚至引起視網膜受損及黃斑病變。』如果不適當使用電子產品， 外國學者擔心眼睛長時間吸收藍光會引起視力受損等不可逆的影響。

藍光傷眼避無可避？適當選擇含維他命B2 成分的眼藥水修復眼細胞

藍光會分解眼睛的自有成分維他命B2，引起眼睛炎症。因此，使用電子產品後需要透過眼藥水等方式及時補充維他命B2。陳敏琪表示，「維他命B2是眼睛的修護因子，促進眼細胞新陳代謝及修復。」

一般眼藥水，只具短暫紓緩、滋潤作用，陳敏琪建議『消費者在選擇眼藥水時，要留意成份是否含有維他命B2。』

▲ 陳敏琪表示選擇眼藥水時，可留意成份是否含有維他命B2。

而維他命B2中以活性維他命B2更容易及快速被人體吸收，修復能力更強。市面上如樂敦PRO藍光眼藥水正蘊含活性維他命B2，可修復藍光帶來的傷害。

▲ 樂敦PRO藍光眼藥水含有有活性維他命B2，可以從眼細胞修復藍光傷害。

養成「20-20-20」的良好使用電子產品習慣可護眼

要避免藍光傷害，Manki建議大家遵守「20-20-20」的電子產品使用守則，「每當使用了20分鐘電子產品，就要讓雙眼望向20英呎之外的物件達20秒，這是最理想的使用習慣，能有效保護雙眼。」可是，要時刻謹記這個法則，也有一定難度，尤其是在工作時，未必做到每隔20分鐘就休息。

▲ 陳敏琪建議善用『20-20-20』法則護眼

「如果做不到『20-20-20』法則的話，使用眼藥水來保護雙眼也是一個可行的做法。」陳敏琪建議，「我認為大家可養成工作前及休息時就滴1至2滴眼藥水，就可保護雙眼免受傷害。正如我們不應感到口渴才喝水一樣。」

當然，如果長時間感到雙眼不適，大家謹記尋求專業的視光師協助，及早根治。

#本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的視光師或醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

（特約）