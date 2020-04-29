【美國疫情】目睹太多患者染疫離世　紐約急症室醫生未能抽身壓力大輕生亡

▲ 目睹太多患者染疫離世，紐約急症室醫生未能抽身壓力大輕生亡。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國累計確診個案已突破100萬宗、至少5.9萬人死亡，紐約州更是重災區之一，市內醫院塞滿患者，該市一名49歲急症室女醫生，目睹太多患者染疫離世，疑未能抽身壓力過大，結果輕生亡。

綜合外媒報道，紐約市曼克頓區一間醫院的49歲急症室主任布林醫生（Dr. Lorna Breen）站在前線，近日不幸染疫後，返回其父家中休養，惟卻傳出她輕生亡。當地警方其後證實事件。

Lorna Breen的71歲、同樣是當醫生的爸爸接受當地媒體訪問時，談及女兒之死，稱：

她盡力做好工作，但卻被工作奪走生命。

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Lorna Breen爸爸稱，女兒在前線工作，不幸感染新冠病毒，其中養病個半星期後返回醫院工作，但院方叫她回家休息，遂回到家中休養，由同樣為醫生的父親照顧。

Lorna Breen爸爸又稱，女兒從無精神病紀錄，但從其死前對話中，發現她似乎未能「抽身」，死前曾談論搶救新冠肺炎患者的經歷，憶述病情嚴重者如何死去，部分病人更是嚴重到來不及送下救護車已去世。疑因創傷後壓力輕生。

前幾天曾向家人描述過自己在疫症大流行期間在醫院工作時目睹的一些可怖情況。

他認為，女兒應該被封為英雄，

她真的身處前線的戰壕裡……一定要把她當做英雄來讚美，因為她真的是。

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父親補充說：「她和其他死難者一樣，都是受害者。

紐約的疫情尤為嚴重，截至周二上午，確診病例超過29萬宗，死亡17515人。布林工作的醫院在給NBC新聞的一份聲明中說:「言語無法表達我們今天的失落。Breen醫生是一位英雄，她把醫學的最高理想帶到充滿挑戰的急症科前線。」

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責任編輯：羅嘉欣