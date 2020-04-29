【祝君安好】最長連續72日出席記者會無休假　佛堂患者5度收張竹君慰問電話

▲ 有佛堂患者感激醫護照顧，又指曾5度收張竹君慰問電話。

新冠肺炎疫情持續，昨日（28日）為連續第三日「零確診」，衞生防護中心亦因而暫停記者會。連月來，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生經常出席記者會交代疫情最新進展，她因為連續72日出席記招沒休假而引來市民非常關心，力讚張醫生盡責。原來除了每日匯報最新情況，有佛堂患者更透露，抗病期間曾5度收到張醫生來電跟進病情，甚至出院當日依然來電慰問，大讚張醫生「盡心盡力」。

佛堂群組其中一位康復者接受傳媒訪問時多謝醫護人員盡心盡力照顧，又指醫院內不論醫生護士，或是清潔嬸嬸都非常盡責照顧病人。最令該名康復者難忘，要數收到張竹君醫生來電。她指，在入院初期，張竹君醫生來電詳細詢問其病情，期後住院期間，她幾乎每日都收到張竹君醫生來電，問「有沒有不舒服」等等，直至出院當日甚至回到家中休養，張竹君醫生依然來電慰問。談到張竹君醫生，該名康復者只有感激，又指張竹君醫生盡心盡力，不眠不休，為香港及疫情付出很多。

曾被問多久沒放假

張竹君連日主持記者會，曾被錄得72日沒放假。3月30日，有傳媒在記者會關心張醫生精神與健康狀況，問及她每日工時、工作量、多久沒放假、政府內部是否有人分擔工作量。張醫生回應時，感謝傳媒關心，但並無透露多久沒放假。她表示，

署長、總監要不斷開會，好多同事亦有其他工作，我唔係工作時間最長嗰個，可能仲係好啲嗰個。

張竹君幾乎不間斷出席衛生署記者會，醫管局前質素及安全總監區結成早前於其個人Facebook專頁引述友人評價，指張竹君「任勞任怨，勤力非常」，稱讚她：「說話溫文爾雅，不徐不疾，工作態度認真專業。」

4月20日零確診，當日衞生防護中心取消例行記者會，惟翌日再因有確診個案而恢復舉行記者會，於記者會上有記者問及張竹君20日是否有休息時間，張竹君向大家再次道謝，重申自己的工作時並非特別長，又笑稱：

唔使再講依樣嘢。

多次前往疫區視察

2004年張醫生於衛生防護中心成立之初，已先後擔任中心首席社會醫學醫生，以及監測及流行病學處首席醫生，處理及控制傳染病工作的經驗豐富。及至2007年，張醫生由升為顧問醫生，凡本港或內地爆發傳染病，她也會向公眾交待情況。

多年來，她曾處理2005年四川豬瘟、2008年腸病毒、2013年中東呼吸綜合症等．同時，她也多次前往疫區研究疫症傳染情況及特性，如2005年四川豬瘟。當時她與多名專家一同去了解當地化驗工作運作及疾病傳染機制，並適時向香港市民匯報情況。今年1月中，她也前往武漢了解疫情，包括調查病例群組、防疫措施及臨床處理。

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責任編輯：王俊賢