【新冠肺炎】中大展開病毒研究招募3000港人　偵查隱性感染個案

▲ 中大醫學院由今日（29日）起開展新型冠狀病毒隱性感染研究，將招募3,000港人。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，無症狀的隱形患者成防疫控制的一大隱憂，中大醫學院由今日（29日）起開展新型冠狀病毒隱性感染研究，將招募3,000港人，不限年齡，從嬰兒到長者，進行血清學或唾液測試，偵測過去數月的本地感染個案，以了解更多隱形感染的程度和特徵。

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策劃研究的中大微生物學系系主任陳基湘教授表示，血清學測試有兩大用途，除可作診斷外，亦可識別以往曾否感染病毒之用，今次會以此方法偵測過去數月的本地隱性感染個案，包括症狀輕微或無症狀的個案，有助檢討和改本地的感染控制政策，更好準備更多波的爆發。

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招募計劃首階段於今日（29日）開展，為期兩周，有興趣人士可先透過WhatsApp訊息至電話號碼65905746或67140697表達參加意願，其後按指示透過手機於線上回答篩查問題。

研究團隊將隨機選擇合適的登記人士，每個年齡層和性別均設配額，居住地區亦是考慮因素，最終被選中為研究對象的人士，須按預約時間到中大家庭醫學教學診所。成人將被採集血液及唾液樣本，兒童則須提供唾液樣本，研究對象將於6至8周內收到測試結果。研究團隊亦會為醫護人員和確診者提供免費抗體測試服務。

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責任編輯：陳子謙