【新冠肺炎】中大招募3000人抽血或口水免費檢抗體　研究本港隱性患者比例【內附參加辦法】

▲ 中大醫學院由今日（29日）起開展新型冠狀病毒隱性感染研究，將招募3,000港人。（陳正怡攝）

本港新冠肺炎疫情有見緩和，至今已逾周未錄得本地感染個案，惟隱性患者比例仍未掌握。中大醫學院今日（29日）起招募3000名過去6個月未離港的無症狀人士，免費進行血清或口水檢測，了解其過去曾否已感染新冠肺炎，以推算社區隱性患者比例。

本港至今錄得1037宗確診新冠肺炎個案及一宗疑似個案，但暫無資料顯示社區有多少潛藏隱性感染個案；中大醫學院早前獲食衞局醫療衞生研究基金撥款近300萬元資助，就偵查本港隱性新冠肺炎感染個案，展開為期一年研究。

研究首階段今日起展開，計劃招募3000名過去6個月未曾離港、兩周內無出現呼吸道症狀的港人，到瀝源健康院接受抽血或採集口水樣本，進行IgG抗體檢測，了解曾否於數星期甚至數月前感染新冠肺炎，料6至8個星期後有結果，屆時將透過短訊通知參加者檢測報告結果。

負責是次研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘引述歐洲多個初步研究指，歐洲各地有2%至30%隱性感染個案，惟本港未有數據：

香港透過密集偵測，已找出好多具症狀感染個案，但重要是無症狀感染有多少，擔心為社區帶來隱性傳播。

他解釋，患者感染後相隔1至2周先後產生IgM及IgG抗體，當中IgG抗體持續時間較長，按一般冠狀病毒感染者的IgG抗體可持續長達數年之久，而透過驗血或口水樣本檢出帶有IgG抗體，可了解患者或曾於數周甚或更長時間前受感染。

陳基湘續稱，研究首階段先了解隱性感染個案比例，第二階段將就證實曾受感染的隱性個案展開追蹤研究，包括追蹤其家人及同事等密切接觸者，進一步了解隱性感染個案的傳播能力：

如隱性感染個案比例高，會了解背後高危因素，包括職業、年齡等，研究政府需否改變現行政策，以預防第3、第4波傳播。

招募計劃首階段於今日（29日）開展，為期兩周，有興趣人士可先透過WhatsApp訊息至電話號碼65905746或67140697表達參加意願，其後按指示透過手機於線上回答篩查問題。

研究團隊將隨機選擇合適的登記人士，每個年齡層和性別均設配額，居住地區亦是考慮因素，最終被選中為研究對象的人士，須按預約時間到中大家庭醫學教學診所。成人將被採集血液及唾液樣本，兒童則須提供唾液樣本，研究對象將於6至8周內收到測試結果。中大醫學院將就有關研究，一年後向政府提交報告，期間如有中期發現亦會對外公布。

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記者：陳正怡、陳子謙