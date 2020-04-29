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【齊心抗疫】醫專呼籲港人佛誕假期抗疫勿鬆懈　繼續「零確診」紀錄

社會 10:54 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

近日天氣晴朗，不少市民都外出活動，有市民開始沒有戴口罩。（陳靜儀攝）

香港醫學專科學院今日（29日）表示本港連續三日零確診感染新冠肺炎個案，是港人一起努力的成果，但明天起一連四日公眾假期，巿民可能會出外鬆綁，呼籲市民齊心抗疫切勿鬆懈。

【新冠肺炎】內地研究：病人廁所氣霧樣本檢出高濃度病毒量　或沖廁令糞尿氣霧化播毒

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醫專表示感謝醫護多月來為抗疫所作出的貢獻，以及市民大眾的共同努力，喜見近日新冠肺炎疫情在本港有所放緩，但全球疫情仍然嚴峻及不穩定，現時疫情帶來的變數和風險仍高，未來兩週是控制社區傳播的關鍵時刻。

又指出而佛誕及勞動節公眾長假期在即，醫專呼籲市民必須保持警覺，不要鬆懈，儘量留在家中，避免前往人群聚集的地方，並保持適當的社交距離，注意個人衛生、帶口罩、勤洗手，保護自己、保護他人，攜手延續「單位數字」以至「零確診」的紀錄。

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責任編輯：伍瑋瑋

佛誕 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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