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【新冠肺炎】何栢良指即使放寬邊境措施　全民仍要長時間戴口罩

社會 10:55 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，即使放寬邊境防疫措施，全民都要長時間戴口罩。（資料圖片）

港府昨日（28日）宣布內地入境強制家居檢疫令延長至6月7日，而跨境學童和商務客明日起可獲豁免。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，商務客應在豁免前接受檢測，若陰性先放行。

【新冠肺炎】內地入境強制家居檢疫令延長至6月7日　跨境學童和商務客明日起可獲豁免

何栢良今早（29日）接受電台訪問時指出本地最後個案在4月19日，若至5月17日仍再無新增本地感染新型冠狀病毒的確診個案，就大致上說明本地傳播已經中斷，但他擔心明日（30日）起是五一長假期，不少市民會因而鬆懈。

對於港府豁免對跨境學童和商務客作家居檢疫令的措施，他指出內地近期仍有約500宗本土感染，絕大部分是無病徵感染，認為內地不同地區有不同風險，政府應要求他們進行病毒檢測，結果呈陰性才可放行。他相信港府可應付數百個額外的病毒檢測，但若果相關人士數目眾多，可要求他們先在內地作檢測，若商務客要自費作檢測，相信本港有不少合資格的化驗所會願意去做。

【新冠肺炎】何栢良：若5月3日仍無新增個案即14天本地零感染　為首階段重要防疫里程碑

何栢良又預料即使可放寬邊境或增加社交距離的防疫措施，全民都仍要長時間佩戴口罩。他解釋若本港仍有海外輸入個案，以本地擠迫環境下，容易令病毒傳播得很快，甚至出現大型群組爆發。

至於有消息指教育局將安排在5月26日復課，何栢良指出，若至5月17日仍無新確診本地個案，在5月26日復課的安全水平已經相對較高，但學生在校內要做好個人衞生，特別是要戴口罩和避免聚集。

【新冠肺炎】何栢良料內地五一假期後零星確診個案或增加　港府可有條件下豁免內地客限制

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責任編輯：郭詩詩

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