【同心抗疫】長期病患避疫不出門恐「斷藥」　暖心藥劑師推免費送藥兼遙距輔導服務

▲ 香港藥學服務基金推出全港首個「抗疫期間免費送藥到戶」的服務，讓病情穩定的長期病患者能足不出戶、安在家中即可獲短期藥物補充。（吳霆俊攝）

新冠肺炎爆發至今，已踏入第4個月。疫情仍在蔓延，但不少長期病患者卻要定期出入醫院配藥，每次都相當擔心。香港藥學服務基金推出全港首個「抗疫期間免費送藥到戶」的服務，讓病情穩定的長期病患者能足不出戶、安在家中即可獲短期藥物補充。

早在2月，藥學服務基金已聯同其他專業醫療人士成立「社區臨時藥物補充計劃」，協助近200名病人作短期緊急的藥物支援服務。是次「免費送藥到戶服務」作為延伸，望能幫助更多長期病患者，減低其因外出覆診、取藥而致的感染風險。而服務除送藥外，更有藥劑師團隊解難答疑解惑。

對象為公院專科門診病人

香港藥學服務基金總監蔣秀珠指解釋，服務將由專人到醫院為病人代取藥物，其後配合科技支援，確保藥物在安全的情況下以專車運送，包括以「冷鏈技術」妥善貯存需冷藏於攝氏2至8度的藥物，以及用「物聯網」做全面監察，跟進運送進度、嚴格監管運送期間的溫度等。因應疫情，服務暫時維持10星期，5月4日將第一次派藥，會否延續則視乎社會需要。

▲ 藥物會被放在藥袋或特製保溫箱內，配在軟件上做全程追蹤。表面設實時溫度計及提示燈，藥物若有任何變化，或溫度異常，即會亮紅色燈；為保障病人私隱，袋或箱上只會顯示個案編號。（吳霆俊攝）

蔣秀珠補充，計劃預期每日可送藥予20位病人，目標服務人數為500至800人，計劃由即日起接受申請。

除了送藥到戶，藥劑師亦會透過視像通話或電話熱綫，提供藥物輔導服務，增強病人對藥物的認知、用藥安全，提高藥物依從性及療效。

電話熱綫星期一至日早上9時至晚上9時運作，Whatsapp及Google Form則全日接收訊息，以解答任何查詢。

▲ 蔣秀珠藥劑師指，病人或其代理人可透過服務熱綫、Whatsapp或網上表格申請，於覆診日前向醫院專科門診確認，即可免覆診取」。申請獲通過後，病人須簽署服務授權書，約3至7日會收到送藥安排。（吳霆俊攝）

計劃的第一階段服務對象為公立醫院專科門診的長期病患者，須於香港居住、病情穩定。病人必須已經，或願意在「醫健通」登記，提供身分證號碼及覆診，以讓藥劑師了解其資料、正服用的藥物種類及用量。而派送的藥量方面，則交由醫護決定，當中服用藥物不包括自費藥物，或危險藥物。

醫護會視乎病人需要，決定應拿多久的藥。過程中我們不會觸碰其藥物。

年輕藥劑師義務參與 着重藥物輔導

藥劑師團隊分幾個崗位，2至3位負責接聽查詢、做遙距藥物輔導，另外3至4位則負責監管藥運送流程。而在運送過程中，亦會由一位註冊藥劑師，帶住一位藥劑系學生跟車，直至送到病人府上，都有藥劑師跟進。

崗位會輪流互換，而在團隊當中，有不少藥劑師以義務形式參與。正職為機師的Simon，2月時趁行業空檔，主動參與計劃幫助病人。

▲ 不少持藥劑師執業牌照的年輕義工主動幫忙，正職為機師的Simon（右）就是其中一位。（吳霆俊攝）

之前在醫管局工作4年，一間大醫院的專科門診每天做1500個病人左右，每個病人分到的時間有限。如果有一個遙距指導的服務，也能省下一來一回的時間。 我們可以用電腦看其健康紀錄，再慢慢跟病人解釋，逐隻藥講，也能配合圖像，其實這樣的服務是有需要的。

Simon指，見過不少病人其實不清楚自己正服用的藥物，即使標籤上有寫藥名、用途，但也需要詳細跟病人說明。

病人：增藥物認識可保障健康

香港病人組織聯盟主席袁少林先生表示，聯盟下有45個病人組織，會員約4萬人，當中有9成人使用公營醫療服務。惟因疫情嚴峻，再加上防疫物資短缺，不少長期病患者都覺得十分憂慮。

社會上一罩難求，長期病患者外出求診怕中招，人人自危。加上不少長者中心關閉、復康服務停止，病人面對身體狀況，或服藥問題的查詢上，亦中斷掉。

▲ 香港病人組織聯盟主席袁少林期望疫情過後，送藥服務仍能持續運作，幫助有需要的病人。（吳霆俊攝）

他補充，雖然某些醫院有提供免診取藥的服務，但此上門送藥服務則方便得多。「我也是病人，每次覆診會獲處方14種藥，其實都幾亂。」病人以往會覺得藥劑師「好神秘」，好少接觸，也缺乏相關途徑找藥劑師，故是次計劃能拉近彼此距離。

藥物能救人，也可能會害人。對於自己使用的藥物的認知上，如果有藥劑師做遙距指導，病人能知道更正確、安全的用藥方法，也對我們的健康有所保障。

記者：吳霆俊