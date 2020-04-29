【黎振燁出軌】前TVB藝人陳婉婷爆料　揭《丫鬟大聯盟》姣精勾人夫：平時扮晒純情

▲ 黎振燁在拍攝《丫鬟大聯盟》時曾有姣精埋身。

黎振燁被踢爆與前港姐朱智賢於車上幽會，至今二人都未正式回應，據悉黎振燁與朱智賢已被TVB直送入雪櫃。正當背懷孕妻偷食的黎振燁受千夫所指時，曾在劇集《丫鬟大聯盟》合作的拍檔陳婉婷，卻力撐黎振燁不會出軌，更在接受媒體訪問時意外爆出《丫鬟大聯盟》有姣精主動埋黎振燁身。

陳婉婷提供《丫鬟大聯盟》姣精有三大特徵，分別是「扮純情」、「周圍姣人」和「喜歡派糖」，指姣精當時黎振燁禮貌地婉拒姣精的進攻。

陳婉婷說：「有個平時在人面前扮晒純情，但其實成日周圍姣人的女仔請他（黎振燁）食糖，他即刻送畀第二個男仔。」

從有份參演《丫鬟大聯盟》的藝人名單當中，以下幾個嫌疑較大。

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▲ 陳婉婷撐黎振燁是好男人。（東星圖片）

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黃心穎

▲ 黃心穎有「偷食」前科。（經濟日報圖片）

2012年香港小姐亞軍黃心穎，因與許志安偷食，令「安心偷食事件」轟動全港。

由於二人都各有伴侶，故雙方備受大眾猛烈批評，公眾形象破滅。由於偷食有前科，令黃心穎呼聲最高。



湯洛雯

▲ 靚湯澄清與羅天宇復合緋聞時，曾表示自己是單身。（東星圖片）

「靚湯」湯洛雯與相戀4年羅天宇一直被視為金童玉女，在二人分後一直傳出復合疑雲，後來湯洛雯澄清和羅天宇只是好朋友。

性格爽朗的湯洛雯在圈內人緣甚好，早前在《機場特警》的空姐和學生造型都令引起回響。

不過除予和羅天宇公開的戀情外，湯洛雯一直甚少有緋聞，潔身自愛。



白雲

▲ 白雲因身材豐滿被注意。（白雲IG）

性格爽直白雲，因為身材豐滿一直是性感代表，自己更開始Youtube頻道，其經典名言為：「不要怕穿比堅尼！」。

白雲的個人社交媒體一直大方分享自己的泳裝照片，大派福利。

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劉思希

▲ 劉思希十分注心自我增值。（東星圖片）

《開心速遞》最強學霸劉思希，入行前已獲行政管理碩士和工商管理碩士，入行後仍好學不倦，拍劇同時兼顧學業，自費過百萬修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該課程被譽為是全球排名第一的EMBA課程，連續三年榮登榜首。

而劉思希在《丫鬟大聯盟》中很少和黎振燁有對手戲。加上學業劉思希應無暇分身，除非學會小豬的時間管理大法。

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