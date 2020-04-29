【基層悲歌】獨居板間房婆婆執紙皮維生　拒領綜援不貪免費飯：留給有需要的人

▲ 婆婆堅持自食其力，迫不得已才領取免費飯，希望留給其他有需要的人。

無論生活多艱難，不少長者仍選擇自力更生。80多歲的獨居婆婆堅拒領取綜援，一直靠執紙皮維生，直至近日收入減少，她才到社企「銀杏館」領取免費飯盒，更明言只要當日有錢吃飯，就不會來取免費飯，希望能留給比她更有需要的人。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook出帖，80多歲的麗婆婆獨居於西環一座唐樓的板間房，靠執紙皮維生，她日前到銀杏館的上環店登記領免費飯盒。她表示，近日少了紙皮執，環境不太好。

▲ 婆婆表明，只要當日有收入，就不會來領飯。（銀杏館facebook圖片）

拒拎綜援自力更生

當社工得知她沒有領取綜援，意圖為她轉介時，麗婆婆卻婉拒︰

我仲可以做工，我靠自己勤力啲做嘢，有飯食好（知）足喇......

麗婆婆又指，不會每日都來領取飯盒，她表示，做人不能貪心，但因最近較少紙皮執，收入少了，可能會多來幾次。即使社工多次向她解釋，希望她能享用這飯盒的原因，麗婆婆仍堅持。

我唔會時時嚟，如果果日我有得食，我唔會嚟拎飯盒，我拎多咗一盒，其他有需要嘅人會無得食一盒......

銀杏館社工亦被婆婆的情操感動︰

她住在繁華的中環轉入西環的一座唐樓的一個陰暗小房間，彷彿是這個大都會好想忘記的一個小角落小人物的小小世界；然而，有些事有些情有些人，怎能忘記？ 怕的只有是這麼的一個背影，不能再多望一眼......

有網民提及，曾在上環上班時偶遇婆婆，見她獨力把很重的紙皮推上斜路，她和同事都有幫忙。不少網民亦紛紛表示，婆婆令人尊敬，希望婆婆身體健康，好好過日子，但亦希望她考慮領取長者應得的福利。

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責任編輯：王明芳