【新冠肺炎】消息：連續第四日「零確診」　衞生防護中心不舉行疫情記者會

▲ 本港連續第四日未有確診個案。（資料圖片）

消息指本港截至中午未有錄得新增確診個案，累計個案仍為1,038宗（包括1,037宗確診個案和1宗疑似個案），衞生防護中心下午並不召開疫情記者會，中心再次提醒市民，全球疫情仍然非常嚴峻，市民仍應減少外出及避免社交活動。

【齊心抗疫】醫專指疫情仍有變數及風險高 呼籲港人佛誕假期抗疫勿鬆懈

中心發言人再次呼籲，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

【新冠肺炎】何栢良憂五一假期令市民抗疫鬆懈 料全民仍要長時間戴口罩

衞生防護中心熱線為2125 1111及2125 1122，市民可於每日上午8時至午夜12時致電查詢，中心透露截至今日下午三時，熱線共接獲99,960個查詢。

【祝君安好】最長連續72日出席記者會無休假 佛堂患者5度收張竹君慰問電話

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋