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【新冠肺炎】消息：連續第四日「零確診」　衞生防護中心不舉行疫情記者會

社會 14:17 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

本港連續第四日未有確診個案。（資料圖片）

消息指本港截至中午未有錄得新增確診個案，累計個案仍為1,038宗（包括1,037宗確診個案和1宗疑似個案），衞生防護中心下午並不召開疫情記者會，中心再次提醒市民，全球疫情仍然非常嚴峻，市民仍應減少外出及避免社交活動。

【齊心抗疫】醫專指疫情仍有變數及風險高　呼籲港人佛誕假期抗疫勿鬆懈　

中心發言人再次呼籲，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

【新冠肺炎】何栢良憂五一假期令市民抗疫鬆懈　料全民仍要長時間戴口罩

衞生防護中心熱線為2125 1111及2125 1122，市民可於每日上午8時至午夜12時致電查詢，中心透露截至今日下午三時，熱線共接獲99,960個查詢。

【祝君安好】最長連續72日出席記者會無休假　佛堂患者5度收張竹君慰問電話

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記者：伍瑋瑋

口罩 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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