【恐怖飲品】男子飲酒店免費樽裝水後感刺鼻極臭　檢測結果曝嘔心真相

▲ 男子飲酒店免費樽裝水後感刺鼻極臭，檢測結果曝嘔心真相。

不少人都會飲用酒店贈送的樽裝水，但飲用前記得看清楚！一名來自陝西的張先生，近日到四川遊玩時入住了當地一間連鎖酒店。一般酒店都有免費贈水，張先生也沒有懷疑地飲用了一支呈啡黃色的樽裝水，結果發現飲品極臭並十分刺鼻，後經檢測發現該支呈啡黃色的樽裝水實為「糞尿混合物」，十分嘔心。

據《澎湃新聞》報道，張先生於4月15日入住當地一間酒店，晚上11時回酒店房時見到桌上擺放著3支水，分別是2支礦泉水和一瓶啡黃色「飲料」，於是他將2支礦泉水煲滾泡茶，另一支就沒有留意。

▲ 飲品呈啡黃色。(澎湃新聞圖片)

次日清晨7點，張先生睡醒有點口渴，便伸手拿起啡黃色「飲料」喝了一口，發現味道又刺鼻又臭。

當時剛起床，窗簾還沒有拉開，我也沒注意這瓶飲料有什麼異常，半躺著喝了一口，發現問題才開的燈。

張先生感到十分憤怒，立即聯絡酒店前台，並拍攝視頻保存證據。對此，酒店方一開始便說「不可能是他們房間裏面的」，後來又看了閉露電視證明不是張先生帶進去，入住後也沒有人進過房間。結果張先生決定將不明液體送去專業機構檢測。

22日，檢測結果發現該啡黃飲料含有尿素、大腸菌群、砷、汞等重金屬，簡單而言即是「糞尿混合物」。

▲ 檢測報告顯示含尿素、大腸菌群。(澎湃新聞圖片)

當張先生知道自己飲了「糞尿混合物」後大感嘔心反胃，亦擔心自己喝了一口會否對身體造成什麼影響。

誰能想到酒店裡的飲料會是屎尿混合的，我沒留意還喝了一口，太噁心了。

對此，酒店方仍表示不清楚不明液體為何會在酒店出現，並稱十分關於張先生的身體狀況，曾提出帶他去洗胃，但被拒絕。

這件事我們也覺得很尷尬，那瓶「飲料」不是我們放的，我們正常提供的是冰露礦泉水，而這瓶顏色泛黃，明顯顏色不一樣。

他又指酒店服務員清理打掃房間後，客房經理還會再檢查一遍，但兩次檢查均未發現這瓶「飲料」，認為這瓶「飲料」的出現十分蹊蹺。目前事件仍在調查中，張先生指如酒店遲遲未有說法，將循法律途徑維權。

更多食用安全報道：

【食物中毒】9人疑食韓燒未熟「爐邊蛋」 感染沙門氏菌發燒腹瀉

【寄生蟲】女子食三文魚刺身後腹痛難忍 醫生檢查發現2條寄生蟲從膽汁流出

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：王俊賢