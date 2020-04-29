【救救毛孩】高加索犬被棄飛鵝山頂捱凍奄奄一息　消防愛協營救惜為時已晚終告不治

▲ 高加索犬被棄山頂捱凍奄奄一息，消防愛協營救惜為時已晚終告不治。

養寵物要肩負照顧牠一生的責任。香港愛護動物協會於本月初發現一隻高加索犬，被人遺棄於寒冷的飛鵝山頂，骨瘦嶙峋、十分虛弱。消防員和愛協督察合力將狗狗營救下山，惟經過搶救後，於翌日終告不治。

愛協於Facebook專頁以「生命中最後24小時」為題發文，指在4月初接獲行山人士求助，在山頂發現一隻骨瘦嶙峋的高加索犬，愛協督察到場後，狗狗已經十分虛弱，處於休克狀態，後腳有傷口及化膿，愛協督察立即為狗狗披上毛巾保暖。

由於山勢陡峭，加上高加索犬體型較大，需向消防員求助運送狗狗。消防員到場後，為狗狗裹上鋁箔保暖毯，以防牠的體溫下降。最終狗狗在消防協助下運送落山。

▲ 愛協感激消防協助運送受傷狗狗。（圖片來源：愛協facebook）

狗狗其後被送到送到愛協中心接受獸醫檢查，愛協表示雖然知道狗狗的情況不樂觀，但仍為牠包紮傷口、吊鹽水，希望維持牠的身體機能，減輕牠的痛苦。



愛協本來打算在附近張貼告示，為狗狗尋回主人，但無奈狗狗翌日已經離世，身上亦沒有植入晶片，最終無從得知狗狗是否由人飼養。

希望狗狗嘅最後24小時，可以喺溫暖舒服嘅環境中入面過，同埋令佢知道，仲係有人愛佢同埋關心佢！

愛協亦於帖文提醒大家做個負責任的主人，為狗狗植入晶片，萬一走失亦可以透過漁護署紀錄聯絡到主人。

帖文引起網民關注，不少網民對狗狗離世表示哀痛，並留言感謝愛協和消防員，「多謝你哋…只少狗狗唔使孤零零咁走…可以喺一個溫暖安静嘅地方出發」，亦有許多網民認為狗狗是遭主人遺棄，批評此行為極度不負責任，「可憐的毛孩」、「一路好走」、「願你在彩虹橋快樂」。

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責任編輯：熊詠思

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